Белорусский союз женщин проведет торжественное мероприятие по случаю 30-летия

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию со дня образования общественного объединения "Белорусский союз женщин" 4 декабря состоится во Дворце Республики, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Общественное объединение "Белорусский союз женщин" создано 14 декабря 1991 года. БСЖ объединяет более 143 тыс. женщин. Организация представлена во всех областных, городских и районных центрах. При союзе созданы объединенные организации БСЖ в ОАО "АСБ Беларусбанк", Генеральной прокуратуре Республики Беларусь, ОАО "Белагропромбанк", Министерстве по чрезвычайным ситуациям, Министерстве внутренних дел, Министерстве промышленности, Беллегпроме.

Среди членов организации женщины - депутаты Национального собрания Республики Беларусь, руководители республиканских органов государственного управления, организаций и предприятий, деловых кругов и бизнес-сообществ. БСЖ представлен в Национальном совете по гендерной политике при Совете Министров Республики Беларусь, Национальной комиссии по правам ребенка, общественном совете при Министерстве внутренних дел Беларуси, научно-консультационном совете по вопросам социально-экономического развития Республики Беларусь при Президиуме Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь. Это позволяет организации активно участвовать в законотворческой деятельности, повышать роль женского движения, вносить существенный вклад в развитие нашей страны.

На протяжении всего исторического пути организация неизменно и бескорыстно служит общественным интересам: повышению статуса женщин, семьи, детей, укреплению традиционных духовных и нравственных ценностей, упрочению согласия и мира в семье и стране.

В январе 2018 года Белорусскому союзу женщин была присуждена премия Президента Республики Беларусь "За духовное возрождение" за плодотворную работу по укреплению института семьи, охране материнства и детства, активную благотворительную деятельность.-0-