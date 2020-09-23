Белорусский союз женщин выступает за консолидацию общества - Давидович

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский союз женщин выступает за консолидацию общества. Об этом заявила корреспонденту БЕЛТА член правления союза Регина Давидович.

Она считает, что общественные объединения должны играть конструктивную роль. "Наш женский союз проводит большую работу, направленную на поддержку семей, детей, уязвимых слоев населения. Хочу обратить внимание на то, что первичные организации БСЖ, которые хорошо знают ситуацию на местах, точечно помогают многодетным семьям, пожилым людям, инвалидам, тем, кто особенно в этом нуждается", - сказала Регина Давидович.

Член правления союза подчеркнула важность того, что БСЖ провел республиканскую акцию "Марафон поддержки", направленный на помощь в условиях борьбы с COVID-19. Акция в первую очередь была призвана поддержать медицинских работников, которые мужественно сражались с заболеванием.

Возглавляет Белорусский союз женщин руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске Марианна Щеткина.-0-