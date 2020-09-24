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24 сентября 2020, 16:40

Белорусский союз женщин выступает за стабильное развитие страны - Щеткина

Белорусский союз женщин выступает за стабильное развитие Беларуси, подчеркнула председатель общественного объединения Марианна Щеткина на отчетно-выборном заседании правления БСЖ, которое прошло с участием пресс-секретаря Президента Натальи Эйсмонт. Марианна Щеткина подробно остановилась на важнейших направлениях деятельности союза, проведенных масштабных акциях и мероприятиях.

Марианна Щеткина подчеркнула: 2020-й - год принятия новых программ на пятилетку, определения новых векторов работы, стратегических планов для государства в целом и женского движения в частности. Именно теперь нужно подытожить работу за период с 2015 года и определить задачи на будущее.

Надежный фундамент для движения вперед

"За 5 лет моего руководства БСЖ совместными усилиями создан надежный фундамент, позволяющий двигаться дальше, - подчеркнула Марианна Щеткина. - Мы сохранили традиции БСЖ и преемственность в работе. Выстроена структура объединения, эффективно действует иерархия. Успешно работают шесть областных организаций, Минская городская, к объединенной организации Беларусбанка добавились еще три новые, в частности Белагропромбанка, МЧС, Генеральной прокуратуры".

По словам Марианны Щеткиной, постоянно растет число первичных организаций. Последние пять лет особое внимание уделялось созданию первичек на производстве и в вузах. Сейчас БСЖ объединяет почти 144 тыс. человек. "Это при том, что мы не гонимся за количеством. Для нас важно, чтобы женщины, которые присоединяются к нам, были мотивированы на созидательную работу", - сказала она.

"Число участников объединения мы всегда можем определить благодаря учету членских взносов. Помните, как трудно принимался сам подход уплаты взносов, но эти пять лет показали: во-первых, есть учет членов БСЖ, а во-вторых, есть свой кошелек, который можно использовать в уставных целях. И теперь на республиканский конкурс "Женщина года" и другие мероприятия наши регионы едут как на праздник, не надо собирать средства на них", - продолжила Марианна Щеткина.

По ее мнению, по-прежнему важно вовлекать молодежь. За прошедший период средний возраст участниц женского движения снизился: теперь это около 40 лет.

Председатель БСЖ отметила: с 2015 года были созданы новые клубы - женщин-ученых, женщин-предпринимателей, молодежи. Благодаря им реализованы новые большие проекты, к примеру "Женское дело", который через обучение, консультации, содействует стартапам. К слову, на международной конференции по женскому предпринимательству в Санкт-Петербурге в прошлом году представительницы БСЖ проводили консультации.

Работает и клуб творческих женщин "Спадарыня", клуб медработников и другие. Молодежь реализовала проект по сохранению традиционных семейных ценностей, большой проект "Мастацтва быць жанчынай".

Новые общереспубликанские проекты

Новым общереспубликанским проектом БСЖ стала, в частности, инициатива "Женское лицо Победы" (передвижная выставка объехала всю страну), к ней присоединился Союз женщин России. Еще одна акция "С любовью к Беларуси" - это и озеленение, и реализация творческого проекта "Малых городов не бывает", и обустройство малой родины. Благодаря этому движению в дома-интернаты каждой области были безвозмездно переданы автомобили "Газель", оборудованные для перевозки инвалидов-колясочников. Минская городская клиническая больница скорой медицинской помощи получила роботизированный кинезитренажер TRINITI для восстановления двигательных и координаторных нарушений.

Объединение впервые провело республиканский конкурс районных и первичных организаций БСЖ "Лучший проект - 2019". Победителями стали 18 организаций, 21 отмечена дипломами лауреата. "Это основа нашей деятельности, именно первичные организации, формирующих хребет БСЖ", - подчеркнула Марианна Щеткина.

БСЖ с успехом начал проводить круглые столы онлайн на актуальные темы. Обсуждались социальные сети и новые медиа, их влияние на настроения в обществе, законодательство о свободе мнений, информационные вопросы и манипуляция общественным мнением в период электоральной кампании, противодействие майданам и потрясениям.

"В условиях пандемии мы с вами не прятались по домам, а провели новую общереспубликанскую акцию "Марафон поддержки". Благодаря нашей общей слаженной работе удалось помочь учреждениям здравоохранения и соцзащиты более чем на Br600 тыс. И эта работа продолжается, - рассказала женский лидер. - Мы наполнили новым содержанием акцию "Соберем портфель вместе", помогая в том числе социальным приютам, небольшим школам в сельских районах, а также участвуя в подготовке к новому учебному году. Именно в этот период за многолетнюю гуманитарную деятельность БСЖ удостоился диплома лауреата премии Президента "За духоўнае адраджэнне".

Марианна Щеткина подчеркнула: БСЖ активно участвовал в избирательных парламентской и президентской кампаниях. "Выборы состоялись, победу одержал Александр Лукашенко. Мы поддерживаем главу государства и активно высказываем свою позицию через участие в митингах, республиканском женском форуме "Женщины за Беларусь", - заявила Марианна Щеткина. - Наши женщины заинтересованы в мире, стабильности, развитии страны. Наша позиция крепкая, и мы будем делать все для того, чтобы не допустить дестабилизации обстановки в стране".

Международное сотрудничество

Отдельно председатель рассказала о контактах с Всекитайской федерацией женщин, Союзом женщин России, Женским альянсом Санкт-Петербурга, латвийскими, азербайджанскими, узбекскими коллегами.

Установлены связи между женщинами-организаторами регионов Беларуси и России. Могилевская областная организация БСЖ подписала соглашение с Тульской организацией Союза женщин России на V Форуме регионов Беларуси и России. Витебская областная организация БСЖ заключила соглашение со Смоленским отделением Союза женщин России, Гомельская областная сотрудничает с коллегами из Курской области.

Марианна Щеткина также обратила внимание на другую важную деятельность БСЖ. К примеру, 9 февраля на XXVII Минской международной книжной выставке-ярмарке презентовали социально-творческий проект "Семейное чтение". При участии БСЖ изданы детские книжки "Не сiлай, а розумам", "Рождественские сказки".

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-

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