Белорусский цементный завод существенно сократил уровень выбросов в атмосферу

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятие холдинга "Белорусская цементная компания" ОАО "Белорусский цементный завод" существенно сократило уровень выбросов в атмосферу. Этого удалось достичь благодаря реализации важных проектов по модернизации предприятия, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт БЦК.

Как отметили на предприятии, один проект касается рукавных фильтров, которыми комплектуются все современные цементные линии для очистки воздуха. "На первой линии завода установлены три электрофильтра устаревшей конструкции. Фильтр №3 был реконструирован еще в 2018 году, а с декабря 2020-го по февраль 2021-го была проведена реконструкция фильтра №1. Для этого был разработан специальный проект, в итоге "начинка" электрофильтра была на 100% заменена, в результате уровень выбросов сократился на 40%", - пояснил главный инженер предприятия Владимир Дровалев.

Он добавил, что к реконструкции фильтра №2 завод намерен приступить уже в этом году и завершить работы в 2022 году.

В текущем году предприятие завершило еще один проект, имеющий одновременно экономический и экологический эффект. С апреля завод перешел на подачу сырьевой муки мехтранспортом (раньше подача осуществлялась пневмотранспортом). "С внедрением нового подхода потребление электроэнергии сократилось до 300 кВт. Улучшилась ситуация и по экологии: уменьшились выбросы в атмосферу ориентировочно до 50%. К концу года ожидается также увеличение производительности первой вращающейся печи примерно на 10%", - отметил Владимир Дровалев.-0-