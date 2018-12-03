Белорусский туризм презентуют в Нидерландах

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туристический потенциал Беларуси представят на международной специализированной выставке туризма и отдыха Vakantiebeurs, которая пройдет с 9 по 13 января 2019 года в Утрехте (Нидерланды), сообщили БЕЛТА в Национальном агентстве по туризму.

Презентация туристических возможностей Беларуси состоится 9 января с 14.00 до 18.00 в выставочном центре Jaarbeurs Utrecht. При содействии посольства Беларуси в Нидерландах планируется посещение презентации представителями турфирм, заинтересованных в сотрудничестве с участниками белорусского туристического рынка.

НАТ приглашает заинтересованных представителей туриндустрии принять участие в планируемом мероприятии. Заявки принимаются на электронный адрес exhibition@belarustourism.by до 14 декабря.

Первый день крупнейшей туристической выставки в Нидерландах Vakantiebeurs рассчитан исключительно на профессионалов туррынка, далее экспозиция будет открыта и для туристов. В 2018 году мероприятие посетили свыше 100 тыс. человек, число экспонентов превысило 1,1 тыс.-0-