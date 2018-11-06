Белорусский зеленый крест назвал победителей конкурса пришкольных участков

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей открытого конкурса "Пришкольный участок как образовательная площадка для современных безопасных агротехнологий" среди школ Витебской, Гомельской и Минской областей назвали сегодня в образовательном центре ОО "Белорусский зеленый крест", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе организации.

Конкурс проходил в два этапа. Первый - заочный, во время которого более чем из 100 заявок отобрали 25. Второй - очный - прошел 5-6 ноября в образовательном центре ОО "Белорусский зеленый крест".

В очном туре приняли участие 11 школ из Витебской, 7 школ из Гомельской и 6 школ из Минской областей. Представители каждого учебного заведения в течение 15 мин презентовали свой проект пришкольного участка, рассказывали, какие плодово-ягодные и овощные культуры они выращивают, говорили о планах на ближайшее будущее, отвечали на вопросы жюри и других участников конкурса.

Например, в Залесских яслях-саду - средней школе Чечерского района (Гомельская область) выращивают грибы вешенки на пеньках лиственных деревьев. В Будаговском УПК детский сад - средняя школа Смолевичского района (Минская область) выращивают самую крепкую рассаду. А Парафьяновская средняя школа Докшицкого района (Витебская область) помимо урожая сельхозпродукции может похвастаться великолепным ландшафтным дизайном территории школы.

Также во время встречи состоялся круглый стол на тему создания производственных инкубаторов и моделирования сети "Школьный сад", экскурсия на учебно-демонстрационную площадку по органическому земледелию образовательного центра ОО "Белорусский зеленый крест".

По итогам рассмотрения жюри дипломы первой степени получили Парафьяновская средняя школа Докшицкого района, Залесский ясли-сад - средняя школа Чечерского района, Папоротнянская средняя школа Жлобинского района, Слободковская ясли-сад - средняя школа Браславского района, Великодолецкая детский сад - средняя школа им. П.У. Бровки Ушачского района.

Подводя итоги конкурса, жюри отметило, что каждый пришкольный участок заслуживает внимания и все школы обладают значительным потенциалом для развития.

Участники очного тура конкурса были награждены памятными подарками, получили базовый комплект оборудования, сельхозинструментов, саженцы, семена для развития или создания пришкольного участка с учетом разработанного плана развития.

Организатор открытого конкурса среди сельских школ - ОО "Белорусский зеленый крест". Мероприятие состоялось в рамках проекта международной технической помощи "EU4Youth: "Школьный сад" для развития сельскохозяйственного предпринимательства", финансируемого Европейским союзом и софинансируемого Международным зеленым крестом. Цель конкурса - создать сеть школьных садов как образовательных площадок по современным безопасным агротехнологиям и здоровому питанию.-0-

Фото ОО "Белорусский зеленый крест"