Белорусским врачам рекомендовано прекратить назначение лекарств от кашля с содержанием фенспирида

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА. Специалистам системы здравоохранения необходимо прекратить назначение лекарственных средств, содержащих фенспирид, и рекомендовать пациентам больше их не принимать, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении.

Пациентам необходимо обратиться к врачу, который при необходимости назначит альтернативную терапию. Состав принимаемого противокашлевого препарата можно уточнить на прилагаемой упаковке.

Фенспирид-содержащие лекарственные средства от кашля не будут в дальнейшем продаваться на территории стран ЕС из-за риска развития внезапных серьезных нарушений сердечного ритма. В Беларуси их обращение и медицинское применение остановлено на основании решения Министерства здравоохранения от 11 февраля 2019 года. Вопрос о приостановке и последующем прекращении действия регистрационных удостоверений будет вынесен на заседание комиссии по лекарственным средствам и фармацевтическим субстанциям Минздрава.

Результаты обзора подтвердили риск развития нарушений сердечного ритма при применении этих лекарств от кашля. "Нарушения сердечного ритма могут быть серьезными, возникать внезапно, и невозможно заранее идентифицировать пациентов, которые могут быть подвергнуты такому риску при применении фенспирид-содержащих лекарственных средств, - отметили в центре. - С другой стороны, фенспирид используется для лечения не угрожающих жизни функциональных симптомов расстройств нижних и верхних дыхательных путей, для которых доступны альтернативные методы лечения".

В связи с этим Комитет по оценке рисков Европейского медицинского агентства (PRAC EMA) рекомендует отозвать (аннулировать) регистрационные удостоверения фенспирид-содержащих лекарственных средств.-0-