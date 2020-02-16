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16 февраля 2020, 16:20

Белорусско-египетское сотрудничество развивается быстрыми темпами - Терентьев

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ближайшее время намерен посетить Арабскую Республику Египет. Предстоящий визит станет третьим за всю историю белорусско-египетских отношений. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Каире Сергей Терентьев в интервью корреспонденту БЕЛТА отметил, что белорусско-египетское сотрудничество развивается быстрыми темпами как раз на основе договоренностей между лидерами двух стран. Посол рассказал об особенностях взаимодействия Беларуси с Египтом, который многим белорусам знаком в первую очередь по курортному отдыху. У египтян Беларусь ассоциируется с одноименной техникой, используемой в аграрном секторе, а также воспринимается как источник передовых технологий, в том числе в промышленности и медицине.

- Сергей Леонидович, какова сегодня динамика развития отношений между Беларусью и Египтом?

- Для Беларуси Египет был, есть и остается важнейшим партнером как на Ближнем Востоке, так и в Африке в целом. Эта страна - региональный политический и экономический лидер, с масштабным рынком и достаточно высокими темпами развития. У нас с Египтом аналогичные подходы по важнейшим вопросам международной повестки дня, мы активно поддерживаем друг друга в международных организациях.

Как следствие, белорусско-египетские отношения развиваются быстрыми темпами на прочной основе, заложенной во время визита главы белорусского государства в Египет в январе 2017 года и визита Президента Египта в Минск в июне 2019 года.

Наше посольство совместно с белорусскими и египетскими заинтересованными ведомствами работает над выполнением поручений на высшем уровне. Направления деятельности четко обозначены. Мы знаем, куда двигаться. Подписана дорожная карта сотрудничества, имеются соответствующие поручения, определены конкретные сферы и совместные проекты.

Между странами идет активный обмен визитами на уровне руководства министерств, ведомств, организаций и предприятий. Президенты двух стран держат на личном контроле выполнение поручений.

- Поделитесь планами работы с Египтом на 2020 год?

- Планы у нас по-прежнему масштабные. Центральным событием станет, конечно же, визит Президента Беларуси в Египет.

В организационном плане большое значение будет иметь начало работы совместной комиссии высокого уровня по вопросам сотрудничества и политического диалога, а также белорусско-египетского совета делового сотрудничества. В ближайшие месяцы планируем провести седьмое заседание совместной торговой комиссии под руководством министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси и министра торговли и промышленности Египта, третий белорусско-египетский симпозиум по сотрудничеству по линии академий наук.

Мы работаем над реализацией большого числа двусторонних проектов. Это такие направления, как совместное производство грузовых автомобилей МАЗ, тракторов МТЗ, сельскохозяйственного оборудования "Бобруйскагромаша", погрузчиков "Амкодор", зернохранилищ, двигателей ММЗ, в сфере сельского хозяйства и производства продуктов питания, деревообработки, в областях науки и образования.

Кроме того, запланирован обмен визитами руководителей ряда министерств, ведомств и предприятий-экспортеров.

Сегодня можно с уверенностью говорить: Беларусь для Египта не является "терра инкогнита". Любой крестьянин в Египте знает слово Беларусь, поскольку это и название качественного и надежного трактора. Все большее количество египтян воспринимает нашу страну как источник передовых технологий, в том числе в промышленности, сельском хозяйстве, медицине и многих других областях.

Конечно, нам нельзя успокаиваться на достигнутом. Все еще возникают вопросы барьеров в двусторонней торговле. Не могу сказать, что мы реализовали все возможности по наращиванию экспорта, прежде всего в части выполнения задачи по диверсификации его товарной номенклатуры. Большой потенциал видим для роста торговли услугами, особенно в высокотехнологичной сфере.

- Расскажите подробнее о визите главы государства в Каир, предстоящих контактах на уровне президентов Беларуси и Египта.

- Визит Президента Беларуси в Египет будет уже третьим за всю историю белорусско-египетских отношений. Александр Лукашенко был с визитами в Каире в 1998 и 2017 годах.

В июне 2019 года состоялся первый официальный визит Президента Арабской Республики Египет в Беларусь. В 2015 году лидеры двух стран провели встречу на полях Генеральной ассамблеи ООН.

Таким образом, будет уже четвертая встреча Александра Лукашенко с Президентом Египта Абделем Фаттахом аль-Сиси. И что очень важно, между лидерами двух стран сложились отличные дружеские отношения. Президенты встречались в последний раз буквально полгода назад в Минске, то есть двусторонние отношения развиваются очень динамично. Уже можно подвести итоги выполнения договоренностей, обсудить активизацию сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

К визиту в Каир будет приурочена выставка с демонстрацией белорусско-египетских научно-практических проектов, выпущенной на египетских "сборках" крупногабаритной белорусской техники, а также перспективных для египетского рынка белорусских инновационных разработок и высокотехнологичной продукции.

Поскольку стремительно меняется ситуация в Ближневосточном регионе, положение дел на международной арене, то все это также будет в центре внимания переговоров на высшем уровне.

- Как выполняются договоренности по итогам встречи президентов двух стран в Минске?

- За последние полгода сделано много. Еще больше предстоит сделать, и мы работаем над этим. Во время визита Президента Египта в Минск были определены перспективные направления сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Подписана дорожная карта развития сотрудничества на 2019-2020 годы.

С целью реализации договоренностей на высшем уровне в торгово-экономической сфере в августе-декабре были организованы визиты в Египет министра промышленности, генеральных директоров МАЗ, МТЗ, ММЗ, "Амкодора", "Бобруйскагромаша". Определен перечень конкретных совместных проектов в области промышленной кооперации, детализированы алгоритмы их развития вплоть до вопросов совместного продвижения на рынках.

Белорусские предприятия организовали экспозиции на продовольственной выставке, на выставке по деревообработке, промышленной экспозиции в Каире. Работаем над новыми направлениями, прежде всего в области информационных технологий, разработок в сфере безопасности.

Хочу обратить внимание, что в ноябре 2019 года успешно были проведены Дни культуры Египта в Беларуси, а на 2020 год готовим ответные белорусские Дни культуры в Египте. Расширены возможности обучения граждан Египта в высших учебных заведениях Беларуси, в том числе за счет предоставляемых белорусской стороной образовательных грантов. Прорабатывается визит министра высшего образования и научных исследований Египта в Беларусь в 2020 году.

- А каковы основные показатели и структура торговли с Египтом за 2019 год?

- Динамика положительная. Товарооборот по итогам минувшего года вырос на 32% до $142 млн, наш экспорт составил $116,5 млн, увеличившись на 40%. Подобная позитивная динамика сохраняется уже несколько лет.

За три года со времени последнего визита главы государства в Каир Беларусь и Египет наторговали на сумму более чем треть миллиарда долларов. Работаем над тем, чтобы увеличить эту цифру, в том числе за счет экспорта услуг.

Структура белорусского экспорта в Египет разнообразная, ее основу составляют металлопродукция, тракторы и седельные тягачи, запчасти к ним, рентгеновская аппаратура, калийные удобрения, шины, молоко и сливки, кислоты поликарбоновые, фанера, бумага, строительные изделия. Беларусь традиционно импортирует из Египта овощи и фрукты, лекарственные средства, одежду, текстиль.

Но я уверен, что будущее в отношениях Беларуси и Египта - за более сложными формами сотрудничества, включая промышленную кооперацию, а также совместное продвижение на рынках третьих стран, прежде всего Африки.

- Как развивается сотрудничество в научно-технической сфере, образовании?

-Развивается очень активно. Между Национальной академией наук Беларуси и Академией научных исследований и технологий Египта подписано соглашение о сотрудничестве, по которому реализуются пять совместных научно-исследовательских проектов в сферах растениеводства, наноматериалов, молекулярной генетики, металловедения.

Белорусская сторона предложила египетской стороне проекты в областях электронного правительства, цифровой трансформации, компьютерных игр, подготовки ИТ-специалистов. Кстати, в вузах Беларуси подготовлено более 110 египетских специалистов с высшим образованием и 29 кандидатов наук. В 2019/2020 учебном году в Беларуси обучаются 38 египетских граждан (в 2018/2019-м их было 20, в 2016/2017-м - 12).

Беларусь в 2019 году впервые выделила образовательные гранты на получение степени бакалавра и магистра гражданами Египта в белорусских вузах. Ряд университетов заключили соглашения о сотрудничестве с египетскими вузами. А БНТУ и Таббинский металлургический институт работают над созданием совместного инженерного факультета.

К подписанию во время данного визита главы государства готовится межправительственная исполнительная программа в сфере высшего и последипломного образования.

- Сергей Леонидович, вы много рассказали о политическом и экономическом взаимодействии, а какие контакты налажены в сферах молодежной политики, спорта и туризма?

- Египет продолжает оставаться одним из лидирующих направлений для туристического потока из Беларуси. В 2017 году Египет посетили 123 тыс. туристов из Беларуси, в 2018 году - 212 тыс. белорусских граждан. То есть прирост почти в два раза. По итогам 2019 года также ожидается существенный рост числа посетивших Египет белорусских туристов.

Кроме того, белорусские представители участвуют в проводимых под эгидой Президента Египта ежегодных Всемирных молодежных форумах. С учетом важных инициатив, выдвинутых египетским лидером на третьем таком форуме в декабре минувшего года, большие перспективы имеет сотрудничество с Египтом по линии Белорусского республиканского союза молодежи, Министерства образования, спортивных организаций.

В 2017 году заключено соглашение о сотрудничестве в области физической культуры и спорта. Стороны регулярно обмениваются делегациями и используют спортивные объекты для совместной подготовки спортсменов. Так, в 2019 году в Каире и Минске прошли совместные сборы молодежных команд Беларуси и Египта по боксу.

Положительный резонанс в египетском обществе имело посещение в августе минувшего года Беларуси по приглашению главы государства группой египетских детей для отдыха и укрепления здоровья.

Несомненно, белорусско-египетское взаимодействие в перспективе получит новое развитие по всем направлениям.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-

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