Белорусско-российский молодежный форум демонстрирует единство молодых людей - Старовойтова

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. VIII Белорусско-российский молодежный форум демонстрирует единство молодых людей Союзного государства. Такое мнение высказала первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова во время тожественного открытия первого этапа форума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Устойчивое развитие любого государства во многом зависит от того, насколько молодое поколение поддерживает стратегический, экономический и политический курс. Форум - это возможность продемонстрировать единство молодых людей Союзного государства. Это общность людей, стремящихся к сотрудничеству и взаимопониманию и желающих показать, как важны мир, сохранение общественной стабильности и гражданского согласия. Разобщенность и вражда порождают агрессию и страх перед будущим. И когда в современном мире существуют политические, экономические, информационные, военные угрозы, то такие встречи приобретают особую роль в укреплении доверия между народами", - сказала Ирина Старовойтова.

По ее словам, Союзное государство заинтересовано в молодежи как в самом активном социальном ресурсе общества. "Молодым людям предоставлены достаточно широкие социальные гарантии, равные права и возможности для получения образования. Реализовано множество культурных, просветительских, исследовательских проектов, идет активное сотрудничество между молодежными общественными объединениями", - отметила первый замминистра.

Во время работы форума

"Форум посвящен важной теме - сохранению исторической памяти. К тому же он проходит в год 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. У нас общая победа и история, и нам очень важно сохранить это в памяти людей, в неискаженной истории, которую должны передать следующему поколению. Это основа мира и стабильности, - подчеркнула Ирина Старовойтова. - Молодежь Союзного государства собрала сотни воспоминаний ветеранов и очевидцев войны, создала тематические интернет-порталы, представила семейные презентации, биографические очерки, развернула масштабную работу по реконструкции памятников и могил погибших воинов. Кроме того, созданы циклы передач, написаны десятки книг и пособий о войне, проведены научно-практические конференции".

Председатель Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России Александр Лукьянов напомнил, что к юбилейной дате был запущен международный историко-культурологический проект "Цифровая звезда". "На этом интернет-портале пользователи могут самостоятельно пополнить интерактивную карту памятников, рассказать о своем регионе, героях, защищавших страну в то нелегкое время. За полгода при участии 1,5 тыс. молодых людей оцифровано свыше 360 памятных мест от Камчатки до Калининграда. Более 60% оцифрованных мест находятся на территории Беларуси. Проект планируется масштабировать и дальше, потому что он вызвал резонанс и интерес со стороны общества", - сообщил он.

Первый этап VIII Белорусско-российского молодежного форума проходит сегодня в формате видеоконференции. Он реализуется в рамках программы VII Форума регионов Беларуси и России и объединяет 60 человек: по 30 от каждой страны. В торжественном открытии участвовали лидеры БРСМ, ассоциации общественных объединений "Национальный совет молодежных и детских объединений России", представители Министерства образования Беларуси и Министерства науки и высшего образования России, Совета Республики и Федерального агентства по делам молодежи.

Белорусско-российский молодежный форум проводится с 2013 года по инициативе Белорусского республиканского союза молодежи и Национального совета молодежных и детских объединений России.-0-

Фото Рамиля Насибулина