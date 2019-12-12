12 декабря, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Белорусско-Российский университет принят в Ассоциацию технических университетов. Свидетельство было передано ректору Михаилу Лустенкову во время конференции, посвященной 20-летию подписания Договора о создании Союзного государства. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала проректор по учебной работе вуза Наталья Вологина.

"Полученное свидетельство - высокая оценка нашей деятельности по подготовке технических кадров и утверждение статуса нашего университета как одного из ведущих технических вузов Беларуси и России", - отметила она.

По словам Натальи Вологиной, участие в ассоциации даст возможность Белорусско-Российскому университету быть в курсе мировых и европейских трендов в образовании, вывести обучение и подготовку технических специалистов на более высокий уровень. "Ассоциация проводит много мероприятий, которые позволяют обмениваться опытом, общаться с коллегами, находить новые пути решения общих для технических вузов проблем", - рассказала она.

Ассоциация технических университетов создана в 1993 года по инициативе ведущих технических университетов России. В ее состав входят 147 вузов стран постсоветского пространства. Беларусь в ассоциации представлена Белорусским государственным университетом информатики и радиоэлектроники, Белорусским национальным техническим университетом, Брестским государственным техническим университетом, Гомельским государственным техническим университетом имени П.О.Сухого, Гродненским государственным университетом имени Янки Купалы, а теперь и Белорусско-Российским университетом.-0-