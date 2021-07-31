Белорусско-Российский университет проведет допнабор на бюджетные места по техническим специальностям

31 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Белорусско-Российском университете состоится дополнительный набор на бюджетные места по техническим специальностям. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил ответственный секретарь приемной комиссии вуза Александр Кашпар.

"В этом году в БРУ пройдет дополнительный набор на вакантные бюджетные места по нескольким техническим специальностям машиностроительного направления подготовки по образовательным программам Республики Беларусь. Традиционно у абитуриентов продолжают пользоваться популярностью IT и экономические специальности, однако со стороны нанимателей имеется высокая потребность в специалистах машиностроительного профиля, - рассказал Александр Кашпар. - В этом году на каждого выпускника Белорусско-Российского университета машиностроительных специальностей поступило до трех заявок от работодателей, что давало возможность выпускникам выбирать наиболее выгодные предложения. Но в связи с уменьшением количества абитуриентов, сдающих на ЦТ физику, в этом году проходные баллы немного ниже прошлогодних. Так, на специальность "автоматизированные системы обработки информации" по белорусским образовательным программам нижний порог составил 285 баллов, "электронный маркетинг" - 319, на "программную инженерию" (по программам Российской Федерации) - 204 из 300. На специальности по российским программам проходные баллы ниже - здесь не учитывается средний балл аттестата".

По словам ответственного секретаря, в целом приемная кампания прошла в спокойной обстановке. "Вступительная кампания проходит четко и слаженно. Со стороны контролирующих органов замечаний не было. Мы проводим прием в соответствии с нормативными документами и рекомендациями Министерства образования и Министерства здравоохранения. Во время вступительной кампании в вузе соблюдаются все необходимые противоэпидемические меры - на первом месте здоровье и безопасность как сотрудников университета, так и наших будущих студентов", - подчеркнул Александр Кашпар.

В этом году в Белорусско-Российском университете было открыто несколько новых специальностей, одна из которых "прикладная математика". По словам Александра Кашпара, среди абитуриентов новые специальности тоже вызвали интерес. "Новые специальности, которые появляются в вузе, продиктованы потребностью экономики стран Союзного государства. Мы следим, чтобы наши студенты получали качественное и востребованное образование", - отметил он.-0-