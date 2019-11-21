Белорусско-узбекский институт технических квалификаций создали в Ташкенте

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о создании совместного Белорусско-узбекского межотраслевого института прикладных технических квалификаций в Ташкенте. Документ опубликован на сайте Министерства иностранных дел Узбекистана, сообщает БЕЛТА.

Учредителем института выступил Ташкентский государственный технический университет имени И.Каримова, участниками организации его деятельности - Белорусский национальный технический университет и Республиканский институт профессионального образования.

Институт будет заниматься подготовкой инженерно-технических кадров, разработкой и внедрением современных образовательных программ и форм обучения высшего и профессионального образования, подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации специалистов и научно-педагогических кадров, проведением научных исследований, реализацией инновационных проектов в машиностроении, механике, автоматизации производства, биотехнологиях, метрологии, стандартизации и других отраслях.

Набор студентов в белорусско-узбекский институт начнется в 2020 году. Кроме того, в 2021 году в городе Навои планируется открыть филиал института. Он будет специализироваться на подготовке кадров по приоритетным направлениям промышленности, инжиниринга, высоких технологий.-0-