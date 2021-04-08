Белорусское общество дружбы хранит и передает будущим поколениям духовные традиции народа - Иванова

8 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусское общество дружбы и культурной связи с зарубежными странами сохраняет и передает из поколения в поколение духовные и культурные традиции белорусского народа. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА Нина Иванова, председатель этой общественной организации, которой 7 апреля исполнилось 95 лет.

"Белорусская народная дипломатия празднует юбилей. Однако, если быть точными, то надо вспомнить, что представители БССР также входили в состав самых первых союзных организаций дружбы, например в Общество русско-немецкого сотрудничества, созданное в 1922 году в Москве. В 1925 году начало действовать Всесоюзное общество культурной связи с заграницей, где также представлялись интересы белорусов, - рассказала Нина Иванова. - Создание 7 апреля 1926 года национальной организации в Беларуси было, без преувеличения, историческим событием, которое оказало значительное влияние на формирование современной белорусской нации".

Создание общества способствовало осознанию самоидентичности народа, популяризации белорусской культуры, солидарности с другими народами, а также появилась возможность обратить внимание мирового сообщества на самобытность белорусской нации, обратила внимание председатель.

По мнению Нины Ивановой, успех любого дела слагается из плодотворной идеи и талантов разной величины, которые осуществляют задуманное. "Нашей организации повезло - реализацией благородной цели сохранения и развития духовных достижений занимались лучшие представители белорусской культуры, науки, общественные деятели, зачастую легендарные личности, - сказала председатель. - Наши предшественники оставили заметный след в истории не только национальной культуры, но и Белорусского общества дружбы прежде всего своей общественной активностью, верностью идеям укрепления дружбы и взаимопонимания между народами через культуру".

"Эти традиции в наше время продолжают люди с глубоким пониманием и убежденностью действовать с государственных позиций, на благо общества, развивая международное сотрудничество. Сегодняшние активисты общества - люди, которые серьезно и ответственно, с государственным подходом и человеческой заинтересованностью говорят, и прежде всего с молодежью, о своей стране, народе, национальной культуре и мировом духовном наследии", - добавила Нина Иванова.

Председатель Белорусского общества дружбы поблагодарила активистов общества, представителей народной дипломатии, которые работают, не жалея времени и сил. "Это они продолжают писать историю Белорусского общества дружбы", - заметила Нина Иванова.

В этом году празднование юбилейной даты прошло не в традиционном широком формате, а в узком составе в связи с коронавирусной ситуацией. 7 апреля, в день юбилейной даты, состоялось заседание правления Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами, на котором активистов наградили благодарностями. В мероприятии приняли участие представители внешнеполитического ведомства страны, Министерства культуры, дуайен дипломатического корпуса, аккредитованного в нашей стране, Чрезвычайный и Полномочный Посол Палестины Халед Арикат.

На мероприятии прозвучало поздравление Белорусскому обществу дружбы от имени главы Администрации Президента Игоря Сергеенко. "Ваша организация снискала уважение благодаря целенаправленной деятельности по развитию народной дипломатии. Она и сегодня продолжает вносить весомый вклад в укрепление взаимопонимания и доверия между народами, расширение международного сотрудничества Беларуси с другими странами", - говорится в поздравлении. Была подчеркнута значимая роль организации в формировании объективного представления о современной Беларуси, ее истории, экономическом и научном потенциале, духовном и культурном наследии.-0-

Фото Алины Гришкевич