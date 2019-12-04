Белорусское общество предпочитает компромиссы борьбе - Макаров

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское общество предпочитает компромиссы борьбе. Это находит свое отражение в том числе в законодательной деятельности. Такое мнение высказал во время первого заседания проекта "Экспертная среда" - "Парламент 7-го созыва: задачи законодательной ветви власти" в пресс-центре БЕЛТА директор Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров.

Он обратил внимание на ряд особенностей белорусского менталитета, которые подтверждают данные социологических исследований. "В центре системы ценностей белорусов - родители, дети, семья. Нет эгоцентризма. У нас общество компромиссов, а не борьбы", - сказал Олег Макаров. Работа над законами в парламенте ведется по тому же принципу. Поэтому, по мнению директора БИСИ, депутатов необоснованно упрекают в единодушии при голосовании в Овальном зале. Как показывает опыт, этому предшествуют горячие дискуссии на заседаниях рабочих групп.

Кроме того, по словам Олега Макарова, белорусы сильно отличаются от соседей и в плане трудовой миграции. За рубежом люди готовы переезжать на постоянное жительство в страну, где есть работа. "Белорусы же могут работать за рубежом, но при этом все равно хотят жить на родине", - отметил директор БИСИ.

В пресс-центре БЕЛТА состоялось первое заседание совместного с Белорусским институтом стратегических исследований проекта "Экспертная среда". Участники обсудили самую актуальную тему политического сезона-2019 - "Парламент 7-го созыва: задачи законодательной ветви власти".-0-