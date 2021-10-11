Белорусское радио проведет акцию ко Дню матери

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Радиостанции Белтелерадиокомпании 14 октября специально ко Дню матери подготовили круглый стол, тематические эфиры, конкурсы в социальных сетях, теплые поздравления и живой концерт музыкальных коллективов медиахолдинга. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

На Первом национальном канале запланирован тематический круглый стол. В большой студии Дома радио соберутся представители Белорусского союза женщин, Ассоциации многодетных родителей, духовенства, депутаты. Они обсудят вопросы государственной семейной политики, поддержки материнства и детства. Музыкальным подарком гостям эфира от Белорусского радио станет живое выступление заслуженного коллектива Республики Беларусь Академического хора и симфонического оркестра Белтелерадиокомпании.

Стихотворения белорусских поэтов, посвященные матери, прозвучат в передаче "Паэтычны эцюд". Теплые слова в адрес мам можно будет передать в эфире программы по заявкам "Вітаем, віншуем, жадаем!".

В информационных выпусках будут освещаться мероприятия Недели матери в регионах страны и городе Минске.

Также подписчики официального аккаунта Первого национального канала в Instagram могут принять участие в конкурсе и выиграть ценный приз. Для этого нужно опубликовать селфи с мамой или бабушкой.

В эфире радиостанции "Сталіца" прозвучат тематические рубрики и музыкальные композиции. Авторы специального выпуска проекта "Сіла прыцягнення" пригласят слушателей в город Жодино, где установлен монумент в честь матери-патриотки Анастасии Куприяновой: все ее пятеро сыновей защищали Родину во время Великой Отечественной войны. Младший сын Петр - Герой Советского Союза.

В передаче "Невядомая сталіца" пойдет речь о том, когда появился День матери, а также об известных женщинах-матерях, которые оставили заметный след в истории родного края.

Канал "Культура" поздравит мам тематическими музыкальными подборками в течение всего праздничного дня. Публицистический проект "Дыялогі пра культуру" будет посвящен семейному воспитанию, роли матери в жизни ребенка. В проекте для детей и подростков "Дасціпныя. Нястомныя. Кемлівыя" юные чтецы озвучат любимые стихи о самом дорогом человеке на свете.

Эфирное празднование Недели матери продолжится и в выходные - поэтический проект "Прачулым радком" познакомит со стихами белорусских поэтов, посвященными матерям.

На международном радио "Беларусь" мероприятия ко Дню матери в Беларуси будут освещаться в информационных выпусках на девяти языках вещания. В передачах "Женский клуб", "Социум", "Гражданское общество", "Знакомьтесь, Беларусь!" и других пойдет речь о государственной политике Беларуси в области защиты материнства и детства, деятельности Белорусского союза женщин, о многодетных женщинах, награжденных орденом Матери.

Радиостанция "Радиус FM" к празднику подготовила для слушателей тематические рубрики и конкурс в социальных сетях. Гостем проекта "В теме" станет мать пятерых детей, которая поделится секретами, как совмещать успешное материнство с ведением fashion-блога. Праздничной теме будут посвящены рубрики шоу "Теория большого утра". Также ведущие проведут творческий конкурс в Instagram. Автор самого интересного комментария получит приз с логотипом "Радиус FM".

Эфирная акция ко Дню матери пройдет и в эфире региональных радиостанций Белтелерадиокомпании "Радио Брест", "Город FM", "Радио Витебск", "Радио Гомель", "Гомель+", "Радио Гродно", "Радио Могилев" во всех областях страны.-0-