Белорусского Деда Мороза назвали самым популярным в СНГ и Грузии

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский Дед Мороз возглавляет рейтинг самых популярных Дедов Морозов в странах СНГ и Грузии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные туристического портала ТурСтат.

В первую десятку зимних волшебников стран СНГ, популярных у туристов и местных жителей, вошли также Аяз Ата в Казахстане, Шахта Баба в Азербайджане, Каханд Папа в Армении, Корбобо в Узбекистане, Мош Крэчун в Молдове, Аяз Ата в Кыргызстане, Бобои Барфи в Таджикистане, Аяз Баба в Туркменистане и Товлис Папа в Грузии.

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности резиденций Дедов Морозов.

Белорусский Дед Мороз встречает гостей в своей резиденции в Беловежской пуще. Поместье белорусского Деда Мороза - самый известный туристический бренд страны. Ежегодно его посещают около 150 тыс. человек. Поместье занимает почти 15 га, кроме дома Деда Мороза здесь есть терем Снегурочки, Волшебная Мельница, поляна Двенадцати месяцев, аллея знаков восточного календаря.-0-