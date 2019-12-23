Белорусскому телеграфному агентству сегодня исполняется 101 год

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня исполняется 101 год со дня основания Белорусского телеграфного агентства. БЕЛТА известна на медийном поле как авторитетный источник оперативной и достоверной информации о событиях в Беларуси и мире. Ежедневно освещая события, агентство создает летопись своей страны, вписывает в историю достижения ее граждан.

История агентства началась 23 декабря 1918 года, когда в Минске открылось Белорусское отделение Российского телеграфного агентства при Всероссийском ЦИК. В январе 1921-го оно стало называться Белорусским бюро Российского телеграфного агентства (БелРОСТА).

В годы новой экономической политики (НЭП) в январе 1924 года бюро было реорганизовано в Белорусское отделение Союзного коммерческого телеграфного агентства (БелКТА). Отделение издавало "Белорусский коммерческий бюллетень", подписчиками которого были торговые организации БССР.

Постановлением Совета народных комиссаров БССР 7 марта 1931 года Белорусское отделение Союзного коммерческого телеграфного агентства было преобразовано в Белорусское телеграфное агентство (БЕЛТА). Агентство обладало статусом хозрасчетной организации, подчинялось правительству БССР и имело право отправлять собственных корреспондентов за границу.

На строительстве дома на углу ул. Карла Маркса и Комсомольской, Минск. Фото БЕЛТА, 1950 г.

С середины 1939 года в составе БЕЛТА открыта редакция фотохроники и фотогазеты.

С началом Великой Отечественной войны агентство эвакуировалось из Минска и временно приостановило свою деятельность. В июле 1942 года Совнарком решил возобновить работу БЕЛТА. Фронтовые корреспонденты БЕЛТА готовили сообщения о белорусах, сражавшихся в составе Красной армии и партизанских формирований против немецко-фашистских захватчиков. Но из-за превратностей военного времени в 1943 году агентство вновь прекратило работу.

С февраля 1944 года агентство начало собирать и распространять в пределах Беларуси тассовскую и республиканскую информацию, отправлять сообщения Телеграфному агентству Советского Союза о жизни в освобожденных районах и ходе восстановления разрушенного войной хозяйства.

К январю 1946 года газеты и радиопередачи БССР более чем наполовину заполнялись материалами, полученными от БЕЛТА. Агентство было главным поставщиком информации о жизни в республике не только для союзной, но и зарубежной прессы.

На 1 января 1965 года в состав БЕЛТА входили секретариат, редакция республиканской информации, редакция союзной и иностранной информации, фотохроника, пресс-бюро и узел связи.

Участники всесоюзной выставки "Фотографика 71" во время записи передачи "Фотопанорама". Слева на право: Роман Баран (Львов), Повилас Карпавичус (Литва), Александр Дитлов и Евгений Козюля. Фото БЕЛТА 1971 г.

Во время заседания экспертно-проверочной комиссии Центрального государственного архива кинофотофонодокументов БССР, 1972 г.

В 1975 году в БЕЛТА была создана главная редакция информации для республиканской, союзной и зарубежной печати, на базе главного выпуска образована главная редакция выпуска и переводов. В этом же году агентство переехало в здание на улице Кирова, 26.

Редактор отдела фотоиллюстраций газеты "Правда" А.А. Столяренко (слева) главный редактор редакции фотоинформации БелТА Н.К. Василевский. Фото БЕЛТА, 1974 г.

В 1988 году в БЕЛТА создано управление связи и автоматизированных систем. Среди белорусских средств массовой информации агентство одним из первых начало осваивать новую компьютерную и цифровую технику, возможности интернета.

В 1989 году в составе БЕЛТА создана редакция общественно-политического еженедельника "7 дней". В январе 1990 года вышел первый номер газеты.

Фотокорреспондент Брестского отделения БЕЛТА Эдуард Кобяк на гранитном карьере в Микашевичах. Фото БЕЛТА, 1980-е гг.

После распада СССР и провозглашения суверенной Республики Беларусь Белорусское телеграфное агентство в феврале 1992 года было передано в состав Министерства информации и в мае того же года переименовано в Белорусское информационное агентство (Белинформ). Но уже 10 октября 1995 года указом Президента Беларуси Александра Лукашенко агентству было возвращено прежнее название.

Фотокорреспондент БЕЛТА Владимир Межевич во время съемок на гранитном карьере в Микашевичах. Фото БЕЛТА 1980-е гг.

В 1997 году для реализации проекта по выпуску историко-документальной хроники городов и районов Беларуси "Память" создан издательский центр БЕЛТА. Центр выпустил 46 книг "Память", а также десятки других книг и брошюр. Среди крупных проектов издательства БЕЛТА - фотоальбомы "Беларусь созидающая", "Победа - одна на всех", фотокнига "20 лет СНГ", "Імгненні стагодзя", "Традиции суверенной Беларуси".

В 2004 году БЕЛТА увеличила количество периодических печатных изданий и стала соучредителем и издателем ежеквартального журнала "Экономика Беларуси".

В соответствии с распоряжением Президента Беларуси в сентябре 2007 года в структуру БЕЛТА введена редакция бюллетеня "Информационный бюллетень Администрации Президента Республики Беларусь". В конце 2007 года в состав БЕЛТА вошел общественно-политический и научно-популярный журнал "Беларуская думка".

В декабре 2010 года начал работу пресс-центр БЕЛТА. В настоящее время это одна из ведущих пресс-площадок Беларуси.

Главный белорусский Дед Мороз встретился с журналистами

В 2018 году агентство отметило 100-летний юбилей. Перешагнув вековой рубеж, БЕЛТА продолжила расти и развиваться. Так, в 2019-м агентство провело масштабную акцию "Ваш вопрос Президенту", во время которой от жителей страны главе государства поступило около 2 тыс. обращений. Акция позволила разрешить множество вопросов, что было отражено в серии репортажей, подготовленных корреспондентами БЕЛТА.

К 25-летию принятия Конституции Республики Беларусь БЕЛТА запустила проект "Традиции суверенной Беларуси", который показывает суверенный путь страны и то культурное наследие, которое за четверть века белорусы не только сохранили, но и приумножили.

Выставка "Суверэнная Беларусь: Людзi. Падзеi. Дасягненнi", подготовленная на основе снимков из фотоархива Белорусского телеграфного агентства, прошла в марте этого года в Национальной галерее Пакистана. Экспозиция была посвящена 25-летию белорусско-пакистанских дипломатических отношений, а также истории, традициям, культуре и достижениям Беларуси.

Белорусское телеграфное агентство стало официальным медиапартнером II Европейских игр, которые прошли этим летом в Минске. В преддверии спортивного форума БЕЛТА и Национальный олимпийский комитет представили совместную фотовыставку "Беларусь олимпийская: яркие страницы".

Еще одна масштабная выставка "Спитакская трагедия: ретроспектива памяти", посвященная 30-летию землетрясения в Армении, была организована БЕЛТА и АРМЕНПРЕСС. В экспозицию вошли 34 работы фоторепортеров информационных агентств двух стран, сделанные в трагические дни и показывающие как катастрофу, так и отклик всего человечества, в частности белорусов, на боль армянского народа.

Фотографии БЕЛТА были представлены в Ереване на I Армянском международном фотофестивале. Символично, что экспозиция агентства разместилась на станции "Маршал Баграмян", названной в честь знаменитого полководца, который многое сделал для освобождения Беларуси в годы Великой Отечественной войны.

Информагентство подготовило проекты, посвященные Великой Победе. Среди них совместный с Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны проект "Партизанская летопись", которая состоит из рукописных журналов партизан, оцифрованных и доступных на шести языках.

В июне в Берлине состоялась презентация фотовыставки БЕЛТА "Беларусь помнит. 75 мгновений войны", посвященной 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В экспозицию вошли 75 фотографий о фронтовых буднях, партизанском движении, работе в тылу, освобождении Беларуси, восстановлении страны из руин. Основу выставки составили фотографии прошедшего всю войну фотокорреспондента БЕЛТА Владимира Лупейко.

Татьяне Вселюбской вручили юбилейную медаль "75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков"

Агентством издана книга "Герои партизанского края" о партизанах-подпольщиках. Вскоре БЕЛТА и музей истории Великой Отечественной войны запустят проект "Судьбы, сложенные в треугольник". Речь идет об оцифрованных письмах фронтовиков своим семьям, документы также окажутся в свободном доступе. БЕЛТА принимает участие в подготовке масштабной фотовыставки ТАСС "Пресса на войне". Агентство уже передало для фотовыставки несколько десятков уникальных снимков.

В декабре Белорусское телеграфное агентство и Белорусский институт стратегических исследований запустили совместный аналитический проект "Экспертная среда". Это относительно новое направление деятельности для агентства. Проект уникален тем, что его участники пытаются заглянуть за горизонт событий. Для этого за круглым столом собираются аналитики института, представители "фабрик мысли", лидеры мнений, эксперты.

В уходящем году журналисты и фотокорреспонденты БЕЛТА неоднократно становились лауреатами престижных конкурсов, в том числе ХV Национального конкурса печатных средств массовой информации "Золотая Литера", республиканского конкурса на лучшее освещение II Европейских игр "Энергия ярких побед", республиканского конкурса молодых журналистов "Дебют", конкурса Белорусской торгово-промышленной палаты "Развитие экспортного потенциала Беларуси", республиканского творческого конкурса "От глобальных целей к локальным действиям", посвященного информированию населения о Целях устойчивого развития.

В предстоящем году агентство продолжит двигаться вперед и планирует реализовать множество проектов, используя передовые технологии и новые форматы.-0-