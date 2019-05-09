Белорусы бережно чтят свою историю - ветеран

9 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Белорусы бережно чтят свою историю. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился ветеран Великой Отечественной войны Петр Барковец на праздничном митинге в Витебске, посвященном Дню Победы.

93-летний уроженец Сенненского района в годы войны был партизаном, воевал на территории Полоцко-Лепельской зоны в бригаде "Алексея" под руководством Алексея Данукалова, побывал в плену и окружении, принимал участие в легендарном партизанском прорыве в Ушачском районе, где потерял трех своих братьев, многочисленных соратников. "Важно, что наши люди помнят свою историю, эти горькие страницы войны, лихолетья. Время многое стирает, но эту память надо беречь, чтобы по-настоящему ценить то, что у нас есть сегодня, - мир на нашей земле, свободу. Их ценность измеряется жизнями наших родных и близких", - подчеркнул Петр Емельянович.

Сегодня на площади Победы ветеран встречает 9 Мая вместе с дочерью Натальей и внуками. "Улыбки, цветы, внимание, эмоции окружающих. Это, пожалуй, самый объединяющий праздник для нашего народа", - отмечает Наталья. В подтверждение своих слов приводит случай, произошедший в этот же день в прошлом году: "К нам подошел совершенно незнакомый парень и со словами "дедушка, выпей дома 100 грамм за Победу" вручил отцу подарочный пакет. Потом увидели, что там были вино, чай, кофе... Мы не знаем, как его зовут, но очень благодарны, хотелось бы передать огромное спасибо". Женщина убеждена, что никакой другой праздник не вызывает такого глубокого чувства родства и единства у всех белорусов.-0-