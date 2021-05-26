Белорусы Эстонии осуждают инцидент в Риге и призывают сплотиться для противостояния нападкам Запада

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы Эстонии осуждают инцидент с флагом в Риге и призывают земляков сплотиться вместе и противостоять этим злым нападкам Запада. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила председатель нарвского белорусского общества "Сябры" Людмила Аннус.

"От имени членов правления нарвского белорусского общества "Сябры" из Эстонии хочу выразить наше общее возмущение последним событием в Риге, когда мэр и министр иностранных дел Латвии, уподобляясь дворовым хулиганам, снимают Государственный флаг Беларуси и меняют его по "просьбе и доверию политических беженцев из Беларуси" на бело-красно-белый флаг, - отметила она. - Есть страна, есть ее государственные символы и никто, кроме самой страны, не может их менять".

Людмила Аннус с сожалением констатировала, что в последнее время пошла так называемая война флагов. "В Стокгольме на чемпионате мира по фигурному катанию убрали флаг России, как и в Варшаве на чемпионате по шашкам… Хотелось бы спросить у данных господ из Риги, а если бы в 2014 году в Минске на чемпионате мира по хоккею убрали госфлаг Латвии? Вы были бы рады этому? Считаем, что все нападки на нашу историческую Родину надуманы, явно спровоцированы ради свержения не лично Лукашенко, а того строя, который помогает Беларуси жить в мире и спокойствии. Мы осуждаем произошедшее и призываем наших земляков сплотиться вместе и противостоять этим злым нападкам Запада", - подчеркнула председатель белорусского общества "Сябры". -0-