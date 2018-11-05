Белорусы могут подать заявки для участия в российско-белорусском молодежном бизнес-инкубаторе

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сегодня начат прием заявок для участия в российско-белорусском молодежном бизнес-инкубаторе, который стартует на базе Российского экономического университета им. Г.Плеханова в Москве 25 ноября, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Олег Дикун.

По его словам, обучение в первом российско-белорусском молодежном бизнес-инкубаторе пройдут 20 человек: по 10 от каждой из стран. "Сегодня в Беларуси стартовал отбор заявок. Для участия в конкурсном отборе необходимо до 16 ноября направить на e-mail: inkubatorrb@gmail.com заполненную анкету и отсканированное согласие на обработку персональных данных. Результаты отбора будут размещены в группе "100 идей для Беларуси" в соцсети "ВКонтакте" не позднее 17 ноября. Участвовать в проекте могут молодые новаторы и предприниматели в возрасте от 18 до 35 лет, заинтересованные в создании международных проектов и развивающие бизнес в техническом, технологическом, естественно-научном направлениях. При отборе приоритетное внимание будет уделено участникам республиканского конкурса "100 идей для Беларуси". Среди критериев в том числе заинтересованность в партнерских отношениях с молодыми российскими предпринимателями", - рассказал Олег Дикун.

Российско-белорусский молодежный бизнес-инкубатор - международный проект, направленный на активизацию инновационной деятельности в сфере молодежного предпринимательства в России и Беларуси. Его основные цели - содействие созданию успешных бизнесов, основанных на международной кооперации молодежи двух стран, выявление перспективных предпринимательских проектов и их продвижение, обеспечение условий для обмена опытом. "В течение недели у молодых новаторов будет возможность пообщаться с менторами, посетить высокотехнологические производства, принять участие в митап-сессиях, для них будут разработаны специальные кейсы, которые направлены на развитие бизнеса. Итогом, мы надеемся, станет подписание соглашений между участниками бизнес-инкубатора о создании совместных проектов", - отметил второй секретарь ЦК БРСМ.

Олег Дикун добавил, что следующий российско-белорусский молодежный бизнес-инкубатор планируется провести на территории Беларуси.-0-