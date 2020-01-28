Белорусы могут покинуть китайскую провинцию Хубэй на основании запроса посольства

28 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Иностранные граждане могут покинуть регионы китайской провинции Хубэй на основании официального запроса посольства, сообщили корреспонденту БЕЛТА в белорусской дипломатической миссии в Китае.

"Вниманию граждан Республики Беларусь, находящихся на территории провинции Хубэй: в случае необходимости оказания содействия со стороны посольства Республики Беларусь в Китайской Народной Республике в выезде с территории провинции просьба связываться по телефону +86 155 1061 8510, - рассказали в загранучреждении. - По сообщению Министерства иностранных дел КНР, иностранные граждане могут покинуть регионы провинции Хубэй на основании официального запроса посольства. После выезда иностранцы будут помещены на карантин по месту дальнейшего пребывания в Китае сроком на 14 дней".

Актуальная информация о мерах, принимаемых властями КНР по борьбе с распространением коронавируса, ежедневно публикуется на официальном сайте Государственного комитета по делам здравоохранения Китайской Народной Республики.

В белорусском посольстве обратили внимание, что властями провинции Хубэй принято решение о закрытии/ограничении транспортного сообщения в городах Ухань, Эчжоу, Хуанган. По сообщениям китайских СМИ, ограничения также приняты в городах Сяньтао, Чжи Цзян, Цян Цзян, Чши Би, Цзин Мэн, Сян Нин, Хуан Ши, Дан Ян, Энь Ши, Сяогань, Ичан, Суйчжоу, Цзинчжоу.

"Сообщаем, что региональными властями отдельных провинций и городов децентрализованно вводятся ограничения по транспортному сообщению. Также информируем, что в случае возвращения к месту учебы из-за пределов территориального округа, в котором находится учебное заведение (в том числе из-за пределов КНР), учреждением образования могут быть предприняты меры по помещению прибывающих граждан на карантин сроком до 14 дней", - отметили в посольстве Беларуси в Пекине.-0-

МИД: два белоруса попросили дипломатов помочь им уехать из провинции Хубэй В провинции Хубэй находится девять граждан Беларуси, с пятью из них установлен телефонный контакт. "Два гражданина изъявили желание покинуть эту провинцию", - сказал заместитель начальника управления Азии и Африки МИД Игорь Белый.