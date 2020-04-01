Белорусы могут вылететь из КНР в субботу по маршруту Шанхай-Париж-Минск

1 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусы имеют возможность вылететь из Китая рейсами авиакомпаний Air China и Air France. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в генеральном консульстве Беларуси в Шанхае.

"По состоянию на 1 апреля граждане Беларуси имеют возможность вылета с территории Китайской Народной Республики рейсами компаний Air China и Air France. В связи с закрытием авиасообщения между Минском и Москвой граждане Беларуси не допускаются на рейсы "Аэрофлота", - отметили в загранучреждении.

"Air China выполняет рейс CA721 Пекин - Минск (каждую пятницу). Air France осуществляет рейс AF5201 Шанхай - Париж (каждую субботу). При посадке в Шанхае необходимо обязательно иметь билет на рейс компании "Белавиа" Париж - Минск", - пояснили в генконсульстве.

В связи с отменой международными авиакомпаниями регулярных рейсов в/из Китая генконсульство рекомендует перед вылетом из Китайской Народной Республики в обязательном порядке заблаговременно проверять информацию о состоянии планируемого авиарейса.

В загранучреждении напомнили, что в соответствии с постановлением Министерства иностранных дел и Национального агентства по миграции КНР с 28 марта Китай приостановил въезд иностранных граждан (в том числе Республики Беларусь) с действующими въездными визами и разрешениями на проживание в КНР (работа, учеба, семейные дела). Исключение составляют лица с действительными дипломатическими, служебными визами и визами для международных пассажирских и грузовых перевозок (тип С). Постановление не распространяется на визы, выданные после 28 марта.-0-