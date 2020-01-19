Белорусы направили уже около 1,5 тыс предложений по совершенствованию административной ответственности

19 января, Минск /Корр.БЕЛТА/. Белорусы активно участвуют в обсуждении мер по совершенствованию административной ответственности. От граждан поступило уже около 1,5 тыс предложений. Об этом сегодня сообщила заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс в программе "Контуры" на телеканале ОНТ.

Ольга Чуприс отметила, что в работу над корректировкой КоАП и ПИКоАП вовлечены широкие слои населения. "Очень приятно, что граждане откликнулись. Уже около 1,5 тыс предложений есть. Никогда такого не было в стране, чтобы такой охват населения был", - сказала она. В ряде случаев от людей поступают предложения с формулировкой конкретных норм. На них авторы поправок смогут опираться, они будут реально положены в основу обновленных кодексов, добавила замглавы Администрации Президента.

Анализ мнений граждан показал следующее: люди считают, что есть правонарушения, которые должны однозначно влечь административную ответственность. "В ряде случаев они предлагают более суровые меры, чем предусмотрены сейчас", - обратила внимание Ольга Чуприс. Речь идет, например, о некоторых нарушениях правил дорожного движения, в их числе проезд на запрещающий сигнал светофора.

К этому времени разработчики проектов КоАП и ПИКоАП успели провести большую аналитическую и организационную работу. Распоряжением Президента Беларуси от 17 декабря №247рп для подготовки комплексных предложений по корректировке Кодекса об административных правонарушениях создана межведомственная экспертная комиссия. В ее состав вошли работники Верховного и Конституционного судов, Генеральной прокуратуры, Комитета государственного контроля, министерств юстиции, внутренних дел, по налогам и сборам, иных ведомств, представители парламента, а также научного сообщества. Руководит комиссией заместитель главы Администрации Президента Ольги Чуприс. По ее словам, сформирован подробный план работы. "Масштабность задачи подразумевает включение всей страны в процесс ее решения", - подчеркнула замглавы Администрации Президента.

Комиссия продолжает изучать мнения государственных органов и организаций, уполномоченных составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях, либо являющихся регуляторами соответствующих общественных отношений, а также граждан и субъектов хозяйствования. Так, Национальный центр правовой информации, Палата представителей собирают пожелания и предложения людей до 24 января.

Как сообщалось, 16 декабря 2019 года Президент Александр Лукашенко провел совещание по вопросам применения мер административной ответственности. Глава государства тогда подчеркнул: главным критерием работы должно быть не количество выявленных нарушений и выписанных штрафов, а профилактическое воздействие и реальное сокращение административных проступков.-0-