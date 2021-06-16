Белорусы не будут проходить медосмотр и дактилоскопию при въезде в РФ

16 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Граждане Беларуси будут освобождены от необходимости обязательного медицинского освидетельствования и прохождения дактилоскопии при въезде в Россию. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Парламентского собрания Союза Беларуси и России по итогам состоявшейся сегодня в видеоформате сессии союзного парламентского органа.

На сессии отмечена используемая в последние годы практика включения в законопроекты, рассматриваемые в парламентах государств-участников, оговорок о неприменении к гражданам Союзного государства отдельных положений, регулирующих правовое положение иностранных граждан. "При внесении изменений в федеральный закон "О безопасности дорожного движения" соответствующая оговорка позволила не применять к гражданам Республики Беларусь ограничения на допуск к управлению транспортными средствами при работе по найму на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений в Российской Федерации", - напомнили в пресс-службе.

"В продолжение этой работы Государственной думой Федерального собрания России принят федеральный закон "О внесении изменений в федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ" и федеральный закон "О государственной дактилоскопической регистрации в РФ", в котором содержится положение о нераспространении на граждан Беларуси вновь вводимого требования о прохождении медицинского освидетельствования и обязательной дактилоскопической регистрации для въезжающих в Россию иностранных граждан, - подчеркнули в пресс-службе.

Данный закон был окончательно принят Госдумой 15 июня. Он вводит обязательную дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медосвидетельствование иностранцев, прибывших на территорию РФ в безвизовом режиме и находящихся в стране длительный срок, в том числе в целях ведения трудовой деятельности. Иностранные граждане, прибывшие в РФ в целях осуществления трудовой деятельности, будут обязаны проходить указанные процедуры в течение 30 календарных дней с даты въезда в РФ. При этом медосвидетельствование должно подтвердить отсутствие ВИЧ-инфекции, инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, а также наркомании. В принятом законе содержится оговорка, что все данные требования не коснутся въезжающих в Россию граждан Беларуси.

На сессии Парламентское собрание поддержало также завершение разработки проекта концепции сближения законодательств Беларуси и России. "Парламентарии подтвердили актуальность проекта концепции сближения законодательства государств - участников Союзного государства, разработанного Постоянным комитетом Союзного государства совместно с Парламентским собранием, заинтересованными министерствами и ведомствами Беларуси и России. По мнению депутатов, целесообразно завершить работу над проектом концепции и внести его на утверждение Высшему государственному совету Союзного государства", - рассказали в пресс-службе.

Депутаты проработали вопрос о новых формах развития Союзного государства в части использования потенциала модельного законотворчества и повышении эффективности работы в парламентском измерении. Была признана результативной практика проведения парламентских слушаний, которые стали катализатором активизации и систематизации работы по обеспечению равных прав граждан и субъектов хозяйствования в Союзном государстве. Также эффективным назван формат работы во время правительственного часа на сессиях Парламентского собрания.-0-