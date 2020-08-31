Белорусы охотнее пользуются электронными рецептами - НЦЭУ

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы охотнее пользуются электронными рецептами, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Национального центра электронных услуг (НЦЭУ) Татьяна Ускова.

"Все больше белорусов предпочитают электронный рецепт бумажному. К такому выводу можно прийти, исходя из статистики отоваривания е-рецептов в коммерческих аптеках: цифры в разы выше, чем в прошлом году", - рассказали в пресс-службе.

За июль в коммерческих аптечных сетях, подключение которых к Автоматизированной информационной системе обращения электронных рецептов в Республике Беларусь (далее - АИС "Электронный рецепт") обеспечивает НЦЭУ, белорусы отоварили 8973 электронных рецепта. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года отоварено 355 е-рецептов. Всего за 2019-й в коммерческих аптеках было отоварено 6128 е-рецептов, а с начала 2020 года - 33479.

К АИС "Электронный рецепт" подключены более 3 тыс. аптек, причем это не только государственные аптечные сети, но и коммерческие (их более 70, на стадии подключения - еще более 30).

Как отметили в пресс-службе, преимуществ у е-рецепта несколько: экономия рабочего времени врача и фармацевта, исключение нечитабельности или подделки рецепта.

Выдать е-рецепт могут более 600 медицинских учреждений: поликлиники, больницы, научно-практические центры. Предполагается, что поэтапно к АИС "Электронный рецепт" подключатся все медучреждения страны.-0-