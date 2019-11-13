Белорусы представят 10 разработок в финале проекта "100 идей для СНГ"

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы представят инновационные разработки в финале международного молодежного проекта "100 идей для СНГ" в Баку (Азербайджан), сообщила корреспонденту БЕЛТА координатор республиканского молодежного конкурса БРСМ "100 идей для Беларуси" Наталья Столпинская.

"Выставка-презентация "100 идей для СНГ" будет организована в спортивно-концертном комплексе Баку "Кристалл Холл" 14-15 ноября. Это долгожданное и знаковое событие в области молодежного сотрудничества и поддержки молодежных инициатив. В экспозицию войдут 10 разработок белорусов. Все наши ребята - победители республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси" по итогам 2017 и 2018 годов", - рассказала Наталья Столпинская.

В этом году работы молодых новаторов из Беларуси будут представлены в шести кластерах: "Био- и наноиндустрия", "Информационно-коммуникационные и авиакосмические технологии", "Медицина, фармация, медицинская техника", "Промышленные и строительные технологии и производство", "Агропромышленные технологии и производство", "Общество, экономика и социальная сфера".

"К примеру, младший научный сотрудник НАН Беларуси Алексей Бакунович презентует "Электронный атлас "Заживление полнослойной кожной раны: микроанатомия и гистология". В белорусскую экспозицию вошел и авторский проект "Современное атравматическое покрытие с ионами серебра для лечения ран" кандидата медицинских наук, доцента кафедры детской хирургии Гродненского государственного медицинского университета Александра Глуткина", - отметила координатор республиканского конкурса.

Экспертный совет оценит актуальность разработок, новизну, оригинальность авторских концепций и практических рекомендаций. Итоги планируется подвести в день защиты авторских проектов 15 ноября на торжественной церемонии награждения.

Международный молодежный проект "100 идей для СНГ" направлен на повышение общественной значимости молодежных научно-творческих инициатив. Его цель - создание благоприятных условий для реализации творческого и научного потенциала, стимулирование достижений молодежи стран СНГ, привлечение ее к исследовательской и изобретательской деятельности.

Проект, инициированный в 2013 году БРСМ, поддержал Совет по делам молодежи СНГ. Конкурс проводится с 2014-го раз в два года и состоит из отборочного национального этапа и международного финала. Первая выставка-презентация "100 идей для СНГ" проходила в апреле 2016 года в Беларуси, во время заседания Совета по делам молодежи государств - участников Содружества, посвященного 25-летию Содружества и 10-летию Совета по делам молодежи СНГ.-0-