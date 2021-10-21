Белорусы в январе-сентябре усыновили 277 детей

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. К усыновлению или удочерению необходимо готовиться, потому что оно предполагает ту же ответственность, что и при биологическом родительстве, но при этом имеет огромное количество особенностей. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции педагог-психолог Национального центра усыновления (НЦУ) Министерства образования Ирина Поддубная, передает корреспондент БЕЛТА.

"Усыновление - это особый путь развития. В 2020 году гражданами Беларуси были усыновлены 344 ребенка, за прошедшие девять месяцев текущего года - 277 детей", - привела цифры Ирина Поддубная.

В нашей стране предусмотрена обязательная психологическая диагностика и подготовка кандидатов в усыновители. В прошлом году НЦУ подготовил новую программу подготовки кандидатов (причем есть очная и дистанционная программы). Они получат помощь в определении своей готовности к роли родителя, знания в области детской психологии, развитии ребенка и влиянии его прошлого опыта на психофизиологическое и эмоциональное развитие и поведение. Занятия помогут сформировать родительские компетенции и обучить способам взаимодействия с сиротами, потому что большинство из них травмированы.

Предусмотрено и общение с родителями в опекунских и приемных семьях - для передачи их опыта воспитания детей-сирот. Отдельное внимание уделяется проблемам, с которыми чаще всего сталкиваются замещающие родители, - это психосоматические отклонения (энурезы, энкопрезы, тики, синдром навязчивых движений и др.).-0-