Белорусы всегда будут воспринимать кровавые события холокоста как личную трагедию - Андрейченко

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 21 января 2020
Минск Сплошная облачность +4°C
Версия для слабовидящих
Новости
20:25 Белорусские футболисты победили финнов в розыгрыше Кубка развития Спорт
20:14 Беларусь и Россия планируют создать стандарты обработки космической информации Общество
20:11 Путин утвердил структуру правительства и назначил вице-премьеров В мире
19:49 Страны ЕС могут потерять $11 млрд из-за сделки США и Китая В мире
19:41 НАН Беларуси и "Роскосмос" подписали соглашение о расширении группировки спутников Общество
19:40 Беларусь предлагает странам СНГ присоединиться к проекту ЕАЭС по созданию группировки спутников Общество
19:30 РЕПОРТАЖ: Потушить горящий самолет, прыгнуть в воду с крыла и разрубить обшивку: как готовят бортпроводников Общество
19:11 Егор Герасимов вышел в 1/32 финала Australian Open, Илья Ивашко уступил Кевину Андерсону на решающем тай-брейке Спорт
19:07 Белорусы всегда будут воспринимать кровавые события холокоста как личную трагедию - Андрейченко Общество
18:34 Минюст зарегистрировал Белорусское общество кардиологов и терапевтов Общество
18:25 Оркестр Михаила Финберга презентует в Мозыре программу, посвященную Раймонду Паулсу Афиша
18:19 В Могилеве начали строить кардиохирургический корпус областной больницы Регионы
18:08 Цены на услуги такси могут упасть с приходом на рынок новых игроков - Минтранс Общество
17:57 Троллейбус столкнулся с автобусом в Бресте Происшествия
17:54 Поезд Могилев-Львов не будет ходить в некоторые дни из-за ремонта моста Общество
17:50 Подготовка по 6 новым специальностям открыта в вузах во время проекта "Университет 3.0" Общество
17:46 Российский лыжник Илья Трегубов выиграл гонку на 10 км на ЮОИ в Лозанне, белорусы финишировали на 54-м и 60-м местах Спорт
17:44 Белорусские боксеры показали достойный результат на турнирах в Сербии и Турции - Сабалевский Спорт
17:36 Беларусь обсудила с Хорватией тематику диалога с ЕС Политика
17:30 Граждане предлагают жестче наказывать курильщиков и смягчить ответственность при "дачных" спорах Общество
17:19 Парикмахерские услуги - самый популярный вид деятельности среди самозанятых в Гродненской области Регионы
17:18 Шведская лыжница Марта Розенберг выиграла гонку на 5 км классикой на ЮОИ, лучшая из белорусок Анна Мачехина - 39-я Спорт
17:10 В Гомельской области с двух ферм похитили девять телят Происшествия
17:05 Трое подростков в Могилевском районе угнали авто и попали в ДТП Происшествия
17:00 Правоохранители установили личность женщины с потерей памяти Происшествия
16:59 Беларусь представила в Женеве доклад о выполнении Конвенции о правах ребенка Общество
16:53 Самогонный аппарат и 2,2 тыс. л браги обнаружили в Беловежской пуще Происшествия
16:50 "Белпочта": посылки долго идут из-за большого объема отправлений из Китая и Сингапура Общество
16:45 США присоединятся к инициативе "Один триллион деревьев" - Трамп В мире
16:40 Мерседес и Автандил: Минюст назвал самые редкие имена новорожденных в 2019 году Общество
Все новости
Все новости
Общество
21 января 2020, 19:07

Белорусы всегда будут воспринимать кровавые события холокоста как личную трагедию - Андрейченко

Фото пресс-службы Палаты представителей
Фото пресс-службы Палаты представителей

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы всегда будут воспринимать кровавые события холокоста как личную трагедию. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко сегодня на траурном митинге в роще памяти "Яр а-Кдушим" под Иерусалимом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

Спикер отметил, что Вторая мировая война унесла жизни каждого третьего жителя Беларуси, коренным образом изменив сложившийся за века национально-этнический состав населения страны. Были уничтожены такие привычные для белорусов понятия, как еврейские местечки, и введены в обиход страшные слова "гетто" и "лагеря смерти". "Белорусы всегда будут воспринимать кровавые события холокоста как личную трагедию, которая никогда не должна повториться", - подчеркнул Владимир Андрейченко.

Он выразил благодарность выходцам из Беларуси, которые в Израиле бережно хранят память о трагических страницах совместной истории. Монумент в роще памяти "Яр а-Кдушим" содержит землю из Минского гетто, лагеря смерти "Тростенец", с Бронной горы, а также с мест уничтожения евреев в Березино, Краснополье и Черикове.

Владимир Андрейченко напомнил о бессмертном подвиге белорусов и евреев, которые с оружием в руках противостояли нацистским преступникам, сражаясь бок о бок в рядах партизанских отрядов и Красной Армии, о героизме простых белорусов, которые с риском для жизни спасали от неминуемой гибели тысячи евреев. "Белорусское государство делает все необходимое для сохранения памяти о тех временах. Более 500 памятников в стране напоминают о жертвах холокоста. Многие из действующих мемориалов созданы при поддержке еврейских семей и общественных организаций", - сказал он.

Председатель Палаты представителей передал организации "Бейт Глубокое" землю с мест захоронения узников Глубокского гетто, где погибли более 10 тыс. евреев, и мест массового уничтожения евреев из деревни Плиса и агрогородка Прозороки Глубокского района. Кроме того, Владимир Андрейченко возложил к мемориалу венок от имени Национального собрания в память о более чем 850 тыс. белорусских евреев, погибших в годы фашистской оккупации.

Фото пресс-службы Палаты представителей
Фото пресс-службы Палаты представителей

Траурный митинг организовало Всеизраильское объединение выходцев из Беларуси (ВОВБ). В мероприятии приняли участие посол Беларуси в Израиле Евгений Воробьев, актив ВОВБ и организации "Бейт Глубокое".

Как сообщалось, Владимир Андрейченко 21-24 января примет участие в форуме лидеров, посвященном Международному дню памяти жертв холокоста и 75-й годовщине освобождения Освенцима. Форум пройдет в Иерусалиме. Ожидается, что в столице Израиля соберутся представители 46 стран: президенты, премьер-министры, представители королевских домов и парламентские лидеры Европы, Северной Америки и Австралии. Форум нацелен на сохранение памяти о холокосте и других трагических событиях Второй мировой войны.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Андрейченко Израиль митинг Палата представителей траур
Новости рубрики Общество
Сергей Золотой. Фото из архива Беларусь и Россия планируют создать стандарты обработки космической информации
Владимир Гусаков и Дмитрий Рогозин НАН Беларуси и "Роскосмос" подписали соглашение о расширении группировки спутников
Владимир Гусаков Беларусь предлагает странам СНГ присоединиться к проекту ЕАЭС по созданию группировки спутников
РЕПОРТАЖ: Потушить горящий самолет, прыгнуть в воду с крыла и разрубить обшивку: как готовят бортпроводников
Фото из архива Минюст зарегистрировал Белорусское общество кардиологов и терапевтов
Фото из архива Цены на услуги такси могут упасть с приходом на рынок новых игроков - Минтранс
Главное
Александр Лукашенко Беларусь будет стремиться поставлять с российского рынка 30-40% от необходимых объемов нефти
Лукашенко обсудил с главой "Роскосмоса" совместные проекты в космической сфере
Сверхмалые спутники, роботизация и солнечная энергетика - что ждет белорусскую науку
Философия света Марии Исаёнок: в галерее "АртХаос" открывается персональная выставка художницы
Топ-новости
Рыбаков анонсировал скорые поставки нефти в Беларусь из альтернативных источников
Сергеенко представил коллективу Минобороны нового руководителя и начальника Генштаба ВС
В отношениях Беларуси и Узбекистана будет все больше точек соприкосновения - Кочанова
Сенатор: каждый человек на приеме граждан вправе рассчитывать на помощь
Яркие идеи поколения Z: в Витебске прошел масштабный креатон для старшеклассников
НАН Беларуси и "Роскосмос" подписали соглашение о расширении группировки спутников
Граждане предлагают жестче наказывать курильщиков и смягчить ответственность при "дачных" спорах
Путин утвердил структуру правительства и назначил вице-премьеров
Социологи и Минэнерго изучили поддержку АЭС в Беларуси
ФОТОФАКТ: Экзотические для Беларуси культуры выращивают на Витебщине
Мерседес и Автандил: Минюст назвал самые редкие имена новорожденных в 2019 году
В Беларуси планируют отказаться от пластиковой тары для напитков более 1 л
Судьбы, сложенные в треугольник: Тамара Степанова
Цены на услуги такси могут упасть с приходом на рынок новых игроков - Минтранс
Ветрено и до +5°С будет в Беларуси 22 января
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.