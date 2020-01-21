Белорусы всегда будут воспринимать кровавые события холокоста как личную трагедию - Андрейченко

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы всегда будут воспринимать кровавые события холокоста как личную трагедию. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко сегодня на траурном митинге в роще памяти "Яр а-Кдушим" под Иерусалимом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

Спикер отметил, что Вторая мировая война унесла жизни каждого третьего жителя Беларуси, коренным образом изменив сложившийся за века национально-этнический состав населения страны. Были уничтожены такие привычные для белорусов понятия, как еврейские местечки, и введены в обиход страшные слова "гетто" и "лагеря смерти". "Белорусы всегда будут воспринимать кровавые события холокоста как личную трагедию, которая никогда не должна повториться", - подчеркнул Владимир Андрейченко.

Он выразил благодарность выходцам из Беларуси, которые в Израиле бережно хранят память о трагических страницах совместной истории. Монумент в роще памяти "Яр а-Кдушим" содержит землю из Минского гетто, лагеря смерти "Тростенец", с Бронной горы, а также с мест уничтожения евреев в Березино, Краснополье и Черикове.

Владимир Андрейченко напомнил о бессмертном подвиге белорусов и евреев, которые с оружием в руках противостояли нацистским преступникам, сражаясь бок о бок в рядах партизанских отрядов и Красной Армии, о героизме простых белорусов, которые с риском для жизни спасали от неминуемой гибели тысячи евреев. "Белорусское государство делает все необходимое для сохранения памяти о тех временах. Более 500 памятников в стране напоминают о жертвах холокоста. Многие из действующих мемориалов созданы при поддержке еврейских семей и общественных организаций", - сказал он.

Председатель Палаты представителей передал организации "Бейт Глубокое" землю с мест захоронения узников Глубокского гетто, где погибли более 10 тыс. евреев, и мест массового уничтожения евреев из деревни Плиса и агрогородка Прозороки Глубокского района. Кроме того, Владимир Андрейченко возложил к мемориалу венок от имени Национального собрания в память о более чем 850 тыс. белорусских евреев, погибших в годы фашистской оккупации.

Фото пресс-службы Палаты представителей

Траурный митинг организовало Всеизраильское объединение выходцев из Беларуси (ВОВБ). В мероприятии приняли участие посол Беларуси в Израиле Евгений Воробьев, актив ВОВБ и организации "Бейт Глубокое".

Как сообщалось, Владимир Андрейченко 21-24 января примет участие в форуме лидеров, посвященном Международному дню памяти жертв холокоста и 75-й годовщине освобождения Освенцима. Форум пройдет в Иерусалиме. Ожидается, что в столице Израиля соберутся представители 46 стран: президенты, премьер-министры, представители королевских домов и парламентские лидеры Европы, Северной Америки и Австралии. Форум нацелен на сохранение памяти о холокосте и других трагических событиях Второй мировой войны.-0-