Белорусы выиграли золото и серебро на ЧМ по пожарно-спасательному спорту

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы выиграли золото и серебро на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МЧС.

В казахстанском городе Караганда 2 сентября стартовали XVI чемпионат мира среди мужчин и VII чемпионат мира среди женщин. "С самого утра спортсмены соревновались в подъеме по штурмовой лестнице на этажи учебной башни, а вечером на стадионе "Шахтер" торжественно открылись соревнования и прошли финальные забеги", - говорится в сообщении.

В мероприятии участвовали министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский, его коллега из Казахстана Юрий Ильин, первый заместитель министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян и аким Карагандинской области Женис Касымбек.

У женщин в финале соревнований выступила белоруска Ирина Зинович: она финишировала с четвертым результатом. В мужском финале выступали сразу два представителя сборной Беларуси: Никита Уколов и Антон Тарасевич. В результате Никита Уколов с результатом 12,89 сек. стал чемпионом мира, а Антон Тарасевич - серебряным призером. Также стали известны результаты в общекомандном зачете: по итогам первого соревновательного дня мужская сборная Беларуси стала первой, женская - второй.

Министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси поздравил команды страны с успешным выступлением. "То, что вы сделали, достойный результат, я вас искренне поздравляю. Но не нужно на этом останавливаться, ведь впереди непростая борьба. Будем болеть за вас дальше", - отметил Вадим Синявский.-0-

Вадим Синявский

Фото МЧС