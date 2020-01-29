Белорусы высказались по поводу формирования отпускной цены на импортные лекарства

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подведены итоги общественного обсуждения проекта указа о ценах на лекарства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику, запасные части к ней. Белорусы высказались, в частности, по поводу отпускной цены на импортный медтовар. Такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

По итогам общественного обсуждения на Правовом форуме опубликовано 17 сообщений граждан, еще 25 субъектов хозяйствования представили предложения и замечания по проекту указа в Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Так, на форуме люди отмечали, что цены на одни и те же лекарства в разных аптеках отличаются. Они также предложили усовершенствовать процедуру регистрации препаратов и медицинских изделий.

"По результатам анализа поступивших замечаний и предложений выявлены наиболее актуальные вопросы в отношении проекта указа. Речь идет об установлении перечней лекарств и медицинских изделий, формировании отпускной цены на импортный медицинский товар и применении ограниченного размера надбавки, порядке предоставления скидок", - отмечается на правовом интернет-портале. Люди высказывались также по поводу оптовых и торговых надбавок и возможности сохранения отдельных норм указа от 11 августа 2005 года №366 "О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику" (возможность реализации ниже расчетной отпускной цены, формирование цены при предоставлении финансовой скидки).

Все поступившие замечания и предложения будут рассмотрены совместно с заинтересованными госорганами и организациями. Концепция проекта указа может быть изменена. В этом случае после доработки он будет направлен на повторное согласование и при необходимости снова вынесен на публичное обсуждение.-0-