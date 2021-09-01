Белорусы завоевали 9 наград по итогам конкурса "Воин мира" на АрМИ-2021

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В армянском Дилижане подведены итоги конкурса "Воин мира" на АрМИ-2021 - у белорусов девять наград, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.
"У белорусов - пять наград в индивидуальном зачете, а также серебро и три бронзы - в командном. По итогам конкурса наши военнослужащие стали четвертыми, в последний момент в упорной борьбе уступив третью строчку соперникам из Казахстана. Второе место заняла российская команда, первое - сборная Армении", - рассказали в ведомстве.
Военнослужащие Армении, Беларуси, Греции, Казахстана, Катара и России боролись за победу на протяжении 8 дней. "Белорусские "воины мира" вошли в тройку сильнейших практически на каждом из пяти этапов. Так, у ефрейтора контрактной службы Татьяны Ковалевской сразу три медали - золотая ("Профессионал"), серебряная ("Сударыня") и бронзовая ("Снайпер"). Гвардии капитан Александр Таврук и лейтенант Александр Янушевич стали третьими на этапах "Атлет" и "Эрудит" соответственно. По итогам пяти этапов лучшим из белорусов в индивидуальном зачете стал Александр Василевич, занявший четвертое место", - рассказали в министерстве.-0-