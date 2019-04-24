"Белпочта" к II Европейским играм выпустила конверт и карточку

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белпочта" к II Европейским играм выпустила художественные маркированные конверт и карточку. Дизайн для новинок почтовой продукции разработала Марина Витковская, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Конверт поступил в продажу уже с 19 апреля, карточку можно будет приобрести с 25 апреля в отделениях почтовой связи, магазине "Филателия", а также в интернет-магазине "Белпочты".

В здании минского главпочтамта с 21 по 30 июня будет проходить специальное гашение, посвященное II Европейским играм.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Состязания в восьми видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио. -0-