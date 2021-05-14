"Белпочта" ко Дню семьи доставит открытки бесплатно

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белпочта" 15 мая проведет акцию, приуроченную ко Дню семьи, в некоторых отделениях почтовой связи страны, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт компании.

В Беларуси проводится республиканская акция "Моя семья - моя страна", которая приурочена к празднованию Дня семьи. Цель этого мероприятия - привлечь внимание к институту семьи, укреплению связи между поколениями, повысить ценность вклада каждой семьи в стабильное развитие государства.

"Мы присоединяемся к этой масштабной республиканской акции и 15 мая в некоторых отделениях почтовой связи проведем акцию "День семьи", в рамках которой каждый желающий сможет приобрести почтовую карточку и бесплатно отправить в любую точку Беларуси. Ведь этот день - это прекрасный повод, чтобы уделить внимание своим родным и близким, родителям и детям, почувствовать себя крепкой и счастливой семьей", - говорится в сообщении.-0-