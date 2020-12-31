31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белпочта" определила график работы на новогодние праздники, сообщает БЕЛТА.

Городские и сельские отделения почтовой связи работают 31 декабря в установленном режиме. 1, 2 и 3 января будут открыты только дежурные отделения.

В связи с праздниками с 31 декабря по 2 января изменяются условия приема внутренних отправлений EMS. Так, в объектах почтовой связи Минска 31 декабря такие отправления не принимаются. 1 и 2 января они принимаются только до городов Барановичи, Береза, Брест, Пинск, Витебск, Полоцк, Новополоцк, Орша, Гомель, Жлобин, Калинковичи, Мозырь, Лида, Гродно, Бобруйск, Могилев, Минск.

Возможность приема внутренних отправлений EMS в эти дни можно уточнить в почтовых отделениях места отправки.-0-