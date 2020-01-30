"Белпочта" повысила стоимость некоторых услуг

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белпочта" с 30 января повысило стоимость некоторых услуг по пересылке почты внутри страны, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

Стоимость пересылки заказного письма массой до 20 г для физических лиц увеличилась на 8 копеек и составляет Br1,98, для юридических лиц - Br2,04. Тарифы на пересылку внутренних отправлений ЕМS, отправлений Е-commerce, услуги линейки "Комфорт", услуги "Почтовый курьер" выросли в среднем на 5%.

"Тарифы на некоторые услуги почтовой связи изменяются в пределах утвержденного параметрами прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2020 год индекса потребительских цен", - обратили внимание в "Белпочте".

При этом тарифы на универсальные услуги (пересылка простой почтовой карточки, простого письма (бандероли)), пересылку отправлений "1-й класс", дополнительные услуги почтовой связи не изменятся.

Кроме того, "Белпочта" решила не брать комиссию при приеме платежей через ЕРИП в кассах за услуги, которые оказывают территориальные центры социального обслуживания населения. Это сделано с учетом социальной направленности услуг, пояснили в компании.-0-