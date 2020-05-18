"Белпочта" повысила тарифы на пересылку международных отправлений

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белпочта" повысила тарифы на пересылку международных почтовых отправлений на фоне COVID-19, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт компании.

"С учетом эпидемиологической ситуации в мире, глобальных мер, направленных на сдерживание распространения коронавируса, авиакомпании, которые занимаются перевозкой почты из Беларуси, постоянно корректируют маршруты и сокращают количество авиарейсов. Для пересылки и доставки международных отправлений "Белпочта" ищет альтернативные способы перевозки, в том числе автомобильным, воздушным и морским транспортом. Предлагаемые тарифы грузоперевозчиков (авиаперевозчиков) значительно выше ранее действовавших, в связи с чем "Белпочта" пересматривает тарифы на услуги по пересылке международных почтовых отправлений", - сообщили в компании.

Тарифы на услуги по пересылке почтовых отправлений внутри страны сохранятся на прежнем уровне.

В "Белпочте" сообщили, что с 18 мая открывается прием международных почтовых отправлений адресатам таких стран, как Аргентина, Бразилия, Гонконг, Египет, Индия, Республика Корея, Мексика, Таиланд, Япония. В Сенегал и Уругвай будут приниматься только отправления международной ускоренной почты.-0-