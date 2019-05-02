2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белпочта" предлагает бесплатно отправить открытку ветерану Великой Отечественной войны на XXIII Международной специализированной выставке "СМІ ў Беларусі", которая проходит в Минске 2-4 мая, сообщили БЕЛТА на предприятии.

В преддверии 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков "Белпочта "проведет промомероприятие "Отправьте весточку ветерану Великой Отечественной войны". Посетители выставки смогут подписать почтовые карточки и открытки, сотрудники предприятия доставят их бесплатно в любую точку Беларуси.

Во время выставки "Белпочта" также представит услугу по приему подписки с помощью платежно-справочных терминалов, программно-аппаратного комплекса отделения почтовой связи, а также в тестовом режиме - с помощью мобильного устройства для почтальонов.

На стенде "Белпочты" будет интерактивная экспозиция почтовой продукции, которая выпущена в том числе к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и II Европейским играм. При клике на изображения можно будет получить более подробную информацию о марке или почтовом блоке.

С помощью интерактивной панели гости стенда смогут не только ознакомиться с филателистической продукцией, но и собрать на экране мозаику из множества фрагментов изображений почтовых блоков и марок.

Кроме того, все посетители, оформившие подписку на печатные СМИ на выставочном стенде предприятия, примут участие в розыгрыше призов от "Белпочты" 4 мая.-0-