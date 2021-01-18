"Белпочта" предлагает выбрать лучшую почтовую марку года

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белпочта" объявляет конкурс-опрос на лучшую почтовую марку 2020 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Принять участие в опросе можно с 25 января по 25 февраля. Для этого необходимо зайти на сайт "Белпочты" в раздел "Филателия", скачать бланк анкеты, заполнить его, указав номер наиболее понравившейся почтовой марки или почтового блока, и выслать на электронный адрес vinch@belpost.by. Ознакомиться с условиями конкурса и заполнить предлагаемую анкету также можно в любом отделении почтовой связи. Разборчиво заполненную анкету с пометкой "Конкурс" следует направить по адресу: издательский центр "Марка" РУП "Белпочта", пр.Независимости, 10, 220050, Минск.

Лучшей будет признана та почтовая марка (либо блок), за которую проголосует большинство участников.

Среди участников опроса, приславших письма в указанный срок с правильно заполненной анкетой и назвавших марку-победительницу, будут разыграны призы (наборы филателистической продукции).-0-

Фото Белпочты