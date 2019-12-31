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Общество
31 декабря 2019, 15:14

"Белпочта" в январе досрочно выплатит пенсии

Фото из архива
Фото из архива

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белпочта" опубликовало сроки выплаты пенсий и пособий в праздничные дни, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

Сроки выплаты пенсий установлены отдельно для каждого региона.

Например, объекты почтовой связи Минска начнут выплату пенсий за 5 и 7 января с 3 января.

Объекты почтовой связи Минской области c 3 января станут выплачивать пенсии за 5 января, с 4 января - пенсии за 6 и 7 января.

Ранее "Белпочта" обнародовала график работы в праздничные дни - 1, 2, 5 и 7 января будут работать только дежурные объекты почтовой связи.-0-

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