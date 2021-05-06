6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белпочта" в первом полугодии планирует установить около 20 почтоматов. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции "Перспективы цифрового развития страны на 2021-2025 годы" генеральный директор предприятия Светлана Юркевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Белпочта" развивает сеть почтоматов. В первом полугодии их будет установлено порядка 20, в дальнейшем - около 140 устройств по всей стране", - сказала Светлана Юркевич.

По ее словам, сегодня белорусская почта - это современное технически оснащенное предприятие, которое оказывает клиентам не только почтовые услуги, но и другие, в том числе финансовые, страховые, банковские, курьерские.

Гендиректор рассказала, что в начале нынешнего года начала функционировать национальная почтовая электронная система, которая позволяет как юридическим, так и физическим лицам получать и отправлять заказные и простые письма в электронной формации.

Почта стремится максимально приблизить к населению весь спектр традиционных услуг. В 2020 году был запущен проект "Мобильный почтальон". "Почтальонов, операторов и курьеров оснащают мобильными терминалами, с помощью которых можно оказывать онлайн-услуги на дому у клиентов. К примеру, вносить коммунальные платежи, оформить подписку, осуществить денежный перевод. Услуги мобильного почтальона можно оплатить как наличными, так и с помощью банковской карты. Сейчас этот проект доступен в 11 районах страны. Однако спрос на него растет: за четыре месяца текущего года с помощью этого сервиса оказано более 1 млн услуг. Уже в начале второго полугодия проект будет доступен во всех сельских населенных пунктах страны: порядка 5 тыс. почтовых работников будут оснащены мобильными терминалами", - пояснила Светлана Юркевич.

Кроме того, в прошлом году было запущено мобильное приложение, в котором клиент может онлайн отслеживать статус почтового отправления, выбрать удобное отделение для получения, заказать курьера и т.д.-0-