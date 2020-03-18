"Белпочта" временно принимает отправления только в Россию и Китай

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белпочта" временно приостановила из-за коронавируса прием почтовых отправлений во все страны кроме России и Китая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

Как пояснили в "Белпочте", авиакомпании, которые занимаются перевозкой почты из Беларуси, из-за ужесточения глобальных мер безопасности постоянно корректируют и сокращают авиарейсы в различные страны. Причиной этого стала пандемия коронавируса. На многих направлениях полностью закрыто авиационное сообщение. С учетом приостановки авиаперевозок "Белпочта"принимает письма, посылки и отправления EMS только в Китай и Россию.

"Перечень стран будет корректироваться в случае появления транспортных средств, способных осуществлять в эти страны доставку", - отметили в "Белпочте".

Операторы ряда стран Всемирного почтового союза сообщили, что из-за объявленного в их странах карантина не хватает персонала, поэтому ожидаются серьезные задержки в доставке входящих EMS отправлений и невыполнение сроков доставки писем и посылок.

Во избежание контакта с человеком отправления EMS и регистрируемые отправления, для которых обычно требуется подпись адресата, будут доставляться через почтовые или абонентские ящики, почтоматы без расписки получателя.

"Белпочта" также проводит в отделениях связи санитарно-противоэпидемические мероприятия, рекомендуемые Минздравом. Так, установлены дозаторы с антисептиками и жидким мылом для обработки рук, проводится уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств, минимизирован близкий контакт с лицами, у которых есть признаки респираторной инфекции.

Специалисты напоминают, что коронавирус обладает низкой устойчивостью в окружающей среде (период сохранения в пределах нескольких часов), поэтому заражение от международной посылки невозможно.

Вместе с тем в объектах почтовой связи рекомендуется находиться по одному человеку у каждого операционного окна и соблюдать дистанцию около 1,5-2 м во время ожидания обслуживания.

Отделения почтовой связи работают в обычном режиме. О нормализации ситуации "Белпочта" уведомит дополнительно.-0-