"Белпочта" вводит комиссию за некоторые платежи через ЕРИП в кассах

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белпочта" вводит дополнительную плату за некоторые платежи через ЕРИП при их оплате в кассах почтовых отделений, сообщает БЕЛТА.

"С 1 января 2020 года при приеме ограниченного списка платежей через операционные окна объектов почтовой связи посредством ЕРИП в пользу производителей услуг взимается дополнительная плата в размере Br0,6 за каждый платеж", - говорится в сообщении "Белпочты".

Дополнительная плата не взимается при платежах: участниками Великой Отечественной войны (при предоставлении подтверждающего документа); в бюджет; на благотворительные счета; в пользу производителей услуг за основные и дополнительные ЖКУ; в пользу "Белтелекома" за услуги "телефон" и ТСИС; в пользу "Белпочты".

Вместе с тем при оплате услуг на платежно-справочных терминалах (банковскими платежными картами и наличными деньгами) дополнительная плата не берется.-0-