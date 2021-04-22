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22 апреля 2021, 19:37

"БЕЛПРОФМАШ" подытожил работу за год по охране труда, правовой помощи и вклад в борьбу с COVID-19

Фото из архива
Фото из архива

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюз "БЕЛПРОФМАШ" подвел итоги работы за 2020 год на III пленуме, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

Одно из самых резонансных для тружеников событий минувшего года - введение экономических санкций в отношении ОАО "МЗКТ", ОАО "АГАТ - электромеханический завод" и ОАО "140-й ремонтный завод". Отраслевой профсоюз на такое давление извне отреагировал молниеносно, подготовив открытое обращение к Европейскому союзу. "В нем мы напомнили о том, что санкции могут привести к сокращению объемов производства и рынков сбыта, повлечь снижение доходов предприятий, уменьшение числа рабочих мест и падение заработной платы", - подчеркнул председатель Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности "БЕЛПРОФМАШ" Валерий Курсевич.

Это обращение поддержали зарубежные коллеги и представители других отраслевых профсоюзов. В конце января Федерация профсоюзов Беларуси от имени всех трудящихся обратилась с открытым письмом к Европейскому союзу. Солидарный протест выразили более 1 млн 130 тыс. работников.

Достижения правовой инспекции и инспекции по охране труда тоже показательны. За 2020 год профсоюзные юристы провели более 8 тыс. мероприятий по общественному контролю, выявив более 2,9 тыс. нарушений. Консультации получили около 25 тыс. работников, причем 9 тыс. - во время личного приема. Специалисты профсоюза рассмотрели около тысячи письменных обращений. Работникам возвращено более Br842 тыс., незаконно удержанных нанимателями, отметил Валерий Курсевич.

Техническая инспекция труда в прошлом году провела 532 проверки и мониторинга, выявив почти 3 тыс. нарушений и приостановив работу 63 единиц оборудования. Общественные инспекторы на местах обнаружили еще около 228 тыс. нарушений. Благодаря совместным усилиям нанимателя и профсоюза в прошлом году в сравнении с 2019-м снизилось количество несчастных случаев на производстве с 48 до 39. Причины происшествий не меняются: нарушение трудовой и производственной дисциплины, инструкций по охране труда, требований безопасности при эксплуатации машин и станков, личная неосторожность потерпевших. В отрасли продолжается работа в поддержку концепции "нулевого травматизма".

Несколько улучшилась статистика по профзаболеваниям: если в 2019-м они были впервые выявлены у 21 труженика, то в 2020-м - у 19.

На пленуме большое внимание было уделено помощи людям в пандемию - общая сумма поддержки превысила Br8 млн.

Валерий Курсевич коснулся молодежной политики, напомнив: наиболее талантливых специалистов необходимо включать в кадровый резерв профсоюза. Также была затронута тема привлечения новых членов профсоюза из числа работников (сейчас в профсоюзе почти 90%).

"Отрадно видеть, что люди, которые по разным причинам вышли из профсоюза, опять в него возвращаются. Это значит, они понимают, что потеряли, - подчеркнул первый заместитель председателя Республиканской ассоциации предприятий промышленности "БелАПП" Александр Панасюк. - Многие ошибочно полагают, что у профсоюза и нанимателя разные задачи. Но на деле они полностью совпадают: эффективное производство, обеспечение занятости, безопасный труд и стабильная зарплата".

В своем докладе Валерий Курсевич также обратил внимание на то, что пленум проводится накануне первой юбилейной даты - пятилетия образования профсоюза "БЕЛПРОФМАШ". "25 апреля исполняется пять лет нашему профсоюзу. Мы объединились для того, чтобы успешно решать насущные вопросы, продиктованные жизнью", - сказал он. "Время ставит перед нами все новые и новые задачи. Сейчас пять лет - это, можно сказать, целая эпоха, которая кардинально меняет сложившиеся устои и представления. И очень важно не только своевременно отвечать на вызовы современности, успевать принимать конкретные меры по улучшению жизни людей, но и уметь действовать на опережение. А это возможно лишь сообща, в едином стремлении делать нашу жизнь лучше, ярче, многообразней", - заключил председатель профсоюза.-0-

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