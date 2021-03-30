Белстат: 26,8 тыс. очередников в 2020 году получили жилье и улучшили жилищные условия

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году получили жилье и улучшили жилищные условия 26,8 тыс. граждан (семей), состоящих на учете нуждающихся, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

"Среди новоселов 7,7 тыс. молодых семей, 11,7 тыс. многодетных семей, 2,2 тыс. граждан (семей), имеющих право на получение жилых помещений социального пользования", - добавили в Белстате.

На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на конец 2020 года состояло 634,6 тыс. граждан (семей), что на 14,6 тыс. меньше, чем на конец 2019 года.

В городах и поселках городского типа количество тех, кто состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, уменьшилось на 14 тыс., в сельских населенных пунктах - на 0,6 тыс.-0-