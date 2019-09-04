Белстат будет рассчитывать выездной туристический поток по новой методике

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белстат разработал методику расчета выездного туристического потока, в которой учитывается пересечение белорусами открытого участка границы. Методика утверждена постановлением Национального статистического комитета от 19 июля 2019 года №63, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Как пояснили в Белстате, ранее подобной методики не было: учет выездного туризма велся на основании данных Государственного погранкомитета о пересечении пунктов пропуска. Теперь же вводится новый сложный механизм подсчетов, который позволяет учитывать в том числе поток туристов через открытую границу с Россией. Таким образом учитываются Международные рекомендации по статистике туризма.

Для расчета используются агрегированные первичные статистические данные Госпогранкомитета, Министерства транспорта и коммуникаций по утвержденным формам ("Отчет о воздушных перевозках", "Отчет о численности иностранных граждан, посетивших Республику Беларусь, и граждан Республики Беларусь, выехавших за границу", "Отчет о международных автомобильных перевозках"). Также экстраполируются первичные статданные выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни о численности граждан Беларуси, выехавших в Россию, и выборочного обследования в целях изучения проблем занятости населения. Кроме того, Госпогранкомитет предоставляет данные о пересечении государственной границы Беларуси, Минтранс - о международных перевозках пассажиров между государствами - членами ЕАЭС по Белорусской железной дороге, Департамент по гражданству и миграции МВД - о гражданах Беларуси и лицах без гражданства, выехавших из республики на постоянное место жительства. И еще при расчетах используются сведения базы статистических данных Института статистики ЮНЕСКО о численности белорусских студентов, обучающихся за рубежом на уровнях третичного образования.

Методика будет введена в действие, начиная с расчета выездного туристического потока за 2018 год.

К слову, комплексная методика по расчету въездного туристического потока в соответствии с международными рекомендациями и практикой была утверждена Белстатом в прошлом году.-0-