Белстат исследовал, много ли организации пользуются интернетом и для чего

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный статистический комитет провел обследование по вопросу использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в Беларуси в 2018 году. Итоги опубликованы на сайте Белстата, сообщает БЕЛТА.

В государственном статнаблюдении участвовали чуть более 8 тыс. респондентов. Оказалось, что 96,8% организаций имеют возможность использовать в своей работе интернет, локальные вычислительные сети - 79,8%, интранет (внутренняя частная сеть организации или крупного государственного ведомства) - 26,6%, экстранет (защищенная от несанкционированного доступа корпоративная сеть) - 13,5%. Услугами электронной почты пользовались 96,2% обследованных организаций. Почти половина респондентов предоставляла своим работникам технические средства для беспроводного (мобильного) доступа в интернет.

Практически все организации (99,8%), подключенные к интернету, использовали стационарный широкополосный доступ.

Собственный веб-сайт имелся у 67,2% обследованных организаций, причем 73,8% из них использовали его для публикаций каталогов товаров (работ, услуг) или прейскурантов, 44,5% - для поиска и подбора кадров, 15% - для отслеживания статуса заказов.

Сервисами облачных вычислений пользовались только 22,7% организаций, имеющих персональные компьютеры. В основном облачные технологии они применяли для электронной почты, размещения баз данных и хранения файлов, доступа к программному обеспечению, предоставляемому провайдером облачных сервисов.

В подавляющем большинстве случаев доступ в Сеть использовался для обмена сообщениями по электронной почте (99,4% организаций), поиска информации (99,1%), представления государственной статотчетности, налоговых деклараций, таможенных и других документов (96,8%), осуществления банковских операций (96,3%). Довольно часто интернет становился источником сведений о необходимых товарах и их поставщиках (89,3%), информации о деятельности госорганов и организаций (88,8%) либо средством представления сведений об организации, ее товарах (78,9%), получения или оказания информационных услуг (73,8%).

По данным наблюдения, в 2018 году электронные продажи товаров (работ, услуг) осуществляли 26,1% организаций, электронные закупки товаров (работ, услуг) - 35,7%.

Удалось подсчитать, что организации страны примерно 24,6% всех затрат на ИКТ направляют на приобретение вычислительной техники и оргтехники. Еще 22,7% приходится на оплату услуг сторонних организаций и специалистов, 19,4% - на приобретение программного обеспечения, 13,1% - на телекоммуникационное оборудование, 11,2% - оплату телекоммуникационных услуг.-0-