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Белстат начал тестирование ПО на планшетах для подготовки к переписи населения

Общество 14.01.2019 | 20:01
Перепись населения-2019 Новости темы Перепись населения-2019
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14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти тысяча работников Национального статистического комитета и органов государственной статистики по всей стране сегодня приступили к тестированию программного обеспечения "Переписчик" на планшетах в ходе подготовки к предстоящей в этом году переписи населения, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Компания-резидент ПВТ, которая выиграла конкурс, разработала для нас программное обеспечение. Мы сейчас тестируем это ПО практически на тысяче планшетов. Устройства уже полностью подготовлены: на них установлено ПО, включающее шифрование данных, блокирование запуска ненужных программ, антивирусную защиту, SIM-карты и прочее. Вместе с планшетом каждый тестировщик получил два уникальных кода, после ввода которых планшет соединяется с сервером, где проверяется, соотносятся ли коды с конкретным пользователем. Если да, то планшет получает с сервера всю необходимую для работы информацию, включая карту счетного участка, список адресов, которые должен посетить переписчик, прочие данные", - рассказал начальник отдела организации проведения переписи населения главного управления демографической статистики и переписи населения Национального статистического комитета Антон Мучковский.

Эти планшеты выданы специалистам, в числе которых потенциальные заведующие переписных участков - те, кто будет руководить группой из 20-25 переписчиков. Каждому заведующему впоследствии предстоит обучить и контролировать их работу, заменять тех, кто заболел, из резерва, решать спорные моменты или непростые ситуации. Всего же, как ожидается, будет задействовано около 12,5 тыс. переписчиков (включая резерв). То есть нагрузка на каждого из них составит в среднем 750 респондентов.

Антон Мучковский добавил, что в ходе тестирования фиксируются не только ошибки в ПО (их впоследствии предстоит ликвидировать разработчику), но и имитируются подходы, которые будут применяться во время самой переписи. Это нужно, чтобы отработать все организационные моменты, в том числе непредсказуемые ситуации, основанные на человеческом факторе. "Непредсказуема и сама техника. Сейчас у нас тестируются две модели планшетов и серверное оборудование, чтобы убедиться, хватает ли его мощности, каналов связи", - отметил Антон Мучковский.

ПО сегодня одновременно тестировали более 880 человек, и сервер вообще не ощущал нагрузки. Антон Мучковский отслеживал ход этого процесса, заодно тестируя и систему контроля перемещения и работы переписчиков. Ему доступна информация, где находился тот или иной переписчик во время заполнения анкеты (для этого ПО предусмотрен треккинг-контроль). "Каждый день в определенное время мы будем отправлять информацию на областной и районный уровень, потому что тот же начальник переписного участка должен знать, что его работники вышли на свои адреса", - пояснила начальник главного управления демографической статистики и переписи населения Татьяна Бабук. Кстати, заполненные анкеты при их обработке обезличиваются. Далее с ними будут работать уже администраторы баз данных непосредственно в Белстате.

Согласно графику, тестирование пройдет в несколько этапов до конца января. Занимает процесс примерно по часу в день (у кого-то получается быстрее, у кого-то медленнее), но после тренировки ускоряется. В результате при проведении переписи время на опрос одного человека заметно сократится. Как показала пробная перепись, при которой использовались планшеты, анкетирование одного человека занимало в среднем 5 минут.

В первый день тестировщикам нужно попробовать заполнить анкеты на двух людей, проживающих в одном помещении, и на пять - в другом, смоделировав ответы предполагаемых респондентов. Таким образом проверят, как ПО оповещает переписчика о том, что ответ на один из вопросов не соответствует уже введенным данным. Скажем, если человек указал, что имеет только начальное образование, то на вопрос, получаете ли вы сейчас образование, нельзя будет выбрать вариант "высшее". Программа предупредит о противоречии и предложит исправить ответ.

Как отметили работники управления статистического регистра и управления международного сотрудничества и распределения статистической информации, которые также проводили тестирование ПО, система довольно проста и не вызывает вопросов, лишь некоторым требовалась консультация или помощь технического характера. Заместитель начальника службы контроля и делопроизводства Марина Иванова показала, как выглядит программа.

Также специалисты органов государственной статистики опробуют автоматическую загрузку данных с помощью идентификационного номера гражданина (на случай, если респондент согласится назвать его). Эта информация составляет около 15-20% переписного листа, то есть сокращается время на его заполнение.

В целом анкета, включая и вопросы, касающиеся сельскохозяйственной деятельности, состоит из 49 позиций.

В Белстате напомнили, что во время переписи можно будет выбрать способ участия в ней. Будет возможность пройти перепись, самостоятельно заполнив переписные листы в интернете, придя на стационарный участок (они будут работать с 9.00 до 21.00), а также на дому - при обходе жилых помещений.

Во время переписи, ежедневно с 9.00 до 21.00, будет работать единая телефонная справочно-информационная служба для консультирования респондентов и переписчиков.-0-

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Теги
информационные технологии, перепись населения, статистика
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