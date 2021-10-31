Белстат назвал самую народную марку легкового автомобиля в личной собственности белорусов

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самой народной маркой легкового автомобиля в личной собственности белорусов в 2020 году был "Фольскваген" (Volkswagen). Об этом говорится в статистическом обзоре ко Дню автомобилиста и дорожника, сообщает БЕЛТА.

В топ-7 популярных марок легковушек также вошли ВАЗ, "Рено", "Ауди", "Форд", "Пежо", "БМВ".

На конец 2020 года парк транспортных средств (по данным Министерства внутренних дел) в организациях республики составил 520 тыс. штук, в личной собственности граждан - 3912 тыс. штук.

В Беларуси наращивается производство собственных легковых автомобилей. В январе - сентябре 2021 года произведено 21 633 штуки легковых автомобилей, что составляет 147,5% к аналогичному периоду 2020 года.

Услуги автомобильного транспорта в январе - августе 2021 года обеспечили 17,7% общего объема экспорта услуг страны, или 127,1% к аналогичному периоду прошлого года.

В Беларуси создана разветвленная сеть автомобильных дорог, позволяющая обеспечить связь со всеми населенными пунктами. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования на конец 2020 года составила 86,7 тыс. км, из них с твердым покрытием - 75,4 тыс. км.-0-