Белстат подготовил цикл мероприятий к 100-летию органов белорусской статистики

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный статистический комитет запускает цикл мероприятий к 100-летию органов белорусской статистики, которое отмечается 23 августа этого года, сообщили БЕЛТА в Белстате.

На сайте Белстата уже стартовал первый этап познавательно-развлекательной викторины "100 лет белорусской статистике". Пользователям предлагается ответить на пять вопросов. Следующий блок вопросов будет доступен 13 апреля. "Всего викторина включает 50 вопросов, которые будут меняться каждые две недели. Продлится она до 23 августа", - пояснила пресс-секретарь Татьяна Лапковская.

Также будет запущена "Лента времени", в которой читателей познакомят с интересными фактами из истории органов статистики. Юбилею будет посвящен буклет и совместный с ЮНФПА видеоролик. Планируется обширная программа мероприятий, в том числе большая международная конференция, на которой будут презентованы итоги переписи населения Беларуси 2019 года.-0-