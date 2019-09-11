Белстат показал, как пройти перепись по интернету

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Национального статистического комитета Жанна Василевская сегодня на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА показала, как выглядит последовательность действий при самостоятельной переписи по интернету.

При подготовке к переписи Белстат изучил передовой мировой опыт. Специалисты пришли к выводу, что нет необходимости готовить видеоролик, разъясняющий последовательность прохождения переписи по интернету. Вместо этого на сайте переписи (сейчас по адресам www.перепись.бел или www.census.by запущен промосайт) будет размещена презентация, где будут указаны последовательность действий и вопросы, которые могут возникнуть у пользователей.

Для проведения переписи по интернету используется ресурс межбанковской системы идентификации (МСИ). Причем воспользоваться им могут как зарегистрированные, так и незарегистрированные пользователи. Первые - войдя с помощью логина и пароля, вторые - через СМС-код (указав свой идентификационный номер и номер мобильного телефона). Впрочем, поскольку второй способ более быстрый, воспользоваться таким одноразовым паролем может и зарегистрированный пользователь.

Пройдя процедуру входа, человек получит предзаполненный переписной лист, где уже будут указаны фамилия, имя, отчество, личный номер, дата и место рождения. Останется дополнить его недостающей информацией. Заместитель начальника операционного управления - начальник отдела межбанковской идентификации и блокчейн ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "Единое расчетное и информационное пространство" Ирина Игнатович отметила, что переписаться по интернету смогут только те граждане, данные которых есть в системе МСИ. В ней сегодня содержится порядка 7,5 млн уникальных записей о клиентах белорусских банков. "Поскольку МСИ формируется данными, которые предоставляют банки при обслуживании клиентов, здесь нужно указывать тот номер мобильного телефона, который вы сообщали сотруднику банка. Если вы хотите предварительно посмотреть, какие данные хранятся в системе, уже сейчас можно зарегистрироваться в МСИ и увидеть их. Кстати, проходить регистрацию на нашем сайте можно и с использованием адреса электронной почты. Это важно для тех, кто по каким-то причинам не подключен к белорусскому оператору сотовой связи", - отметила Ирина Игнатович.

Жанна Василевская обратила внимание, что не следует путать понятия "домохозяйство" и "семья". При заполнении опросника учитывается, что в одном помещении может находиться более одного домохозяйства. По каждому из них информация заполняется по порядку: состав каждого домохозяйства, затем личные данные всех членов семьи. Если несколько совершеннолетних членов семьи захотят самостоятельно воспользоваться приложением, дублирование информации будет исключаться.

Предусмотрены всплывающие подсказки - на случай, если человек не понял вопроса. Также заложен логический и арифметический контроль: система будет либо подсказывать респонденту, что он где-то заложил ошибку, либо сразу заблокирует переход к следующему вопросу, пока нестыковка не будет исправлена.

Всегда можно вернуться к заполнению переписного листа, если человек прервался, либо поменять уже внесенные данные учетной записи - все они сохраняются до завершения процедуры.

"В случае, если у человека нет сельхозучастка, а состав семьи - 3-4 человека, время заполнения составит в среднем 10-15 минут. Но многое зависит от опыта заполнения опросников в интернете", - заключила Жанна Василевская.

Закончив заполнение, респондент сохраняет и отправляет свою анкету. После чего он получит уведомление-благодарность за участие, а также свидетельство о том, что прошел опрос (в документе указан адрес его проживания). И в случае, если все-таки к человеку позже придет домой переписчик, ему достаточно показать это свидетельство как доказательство.-0-

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